Великобритания и Канада ввели санкции против белорусского руководства

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что его страна вместе с Канадой ввели санкции против восьми белорусских граждан в связи с фальсификациями на выборах президента и подавлением мирных протестов в Беларуси. Под санкции попали президент Беларуси Александр Лукашенко, его старший сын Виктор, глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, замы главы МВД Александр Барсуков и Юрий Назаренко, а также зам командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Им въезд в Великобританию и Канаду, а их активы на территории этих стран будут заморожены.

Ранее Доминик Рааб заявлял, что Великобритания, США и Канада, готовят совместные санкции в отношении чиновников Белоруссии.

Президентских выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.