Видеоуслуги ждет взрывной рост

Предоставление видеоуслуг через интернет напрямую от провайдера контента к потребителю без посредников в виде телевещателей и телеоператоров становится в России все более популярным. Как говорится в исследовании PwC «Медиаиндустрия в 2020—2024 годах», на которое ссылается РИА Новости, темпы роста рынка ОТТ-сервисов в России в ближайшие пять лет более чем в 40 раз превысят темпы роста кинопроката и выведут страну в двадцатку крупнейших рынков мира в этой сфере.

«Объем российского рынка OTT-видео по итогам 2019 года составил 222 млн долларов. Ожидается, что в период до 2024 года данный сегмент будет расти в среднем на 26,2% в год, а его объем достигнет 711 млн долларов, что позволит России уверенно войти в двадцатку крупнейших рынков мира», — говорится в исследовании. Выручка же кинопроката в России в 2024 году составит 895 млн долларов, тогда как в 2019 году она составляла 870 млн. Среднегодовые темпы роста — 0,6%.

По мнению экспертов PwC, российский рынок OTT-сервисов является одним из самых перспективных и быстрорастущих среди сегментов медиа и развлечений в России. «Лидерами рынка остаются крупные российские игроки ­­—­ ivi и Okko, на долю которых приходится около 40% рынка видеосервисов в целом. В первую пятерку онлайн-видеосервисов также входят Megogo и принадлежащий “Ростелекому” Wink (по 7%). 5% рынка занимает ”Амедиатека”. Доля американского видеосервиса Netflix составила 4%», — отметили авторы исследования.

Стремительное развитие OTT-сервисов в России — характерная тенденция для стран с развивающейся экономикой в период бурного роста цифровых технологий, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Западные страны во главе с США этот бум пережили несколько лет назад, и там эта индустрия уже перешла в качественный рост, в России же и странах СНГ долгое время присутствовала стандартная модель потребления качественного киноконтента через офлайновые кинотеатры или домашние устройства просмотра, а с постепенным внедрением прибыльной западной модели интерес к OTT-сервисам стал возрастать в геометрической прогрессии.

В данном случае формирование таких популярных сервисов как ivi, okko, Megogo, Wink и т.п. — это закономерная тенденция, в России постепенно ужесточалось законодательство, защищающее авторское право, регулярные блокировки сервисов по раздаче видео и аудио контента принесли определенный результат, и россияне сделали выбор в пользу платного, но полностью легального пользования музыкой, фильмами и играми.

Пандемия коронавируса стала определенным катализатором развития OTT-сервисов, однако коронавирус нельзя ассоциировать с главнейшим драйвером роста диджитал-сервисов, согласно динамике общей выручки они уже не первый год показывают более динамичный рост, чем традиционные офлайн площадки, однако именно этот год стал первым, когда их общая выручка вырастет сразу на 55% — по прогнозу на конец 2020 года она составит 41,8 млрд рублей, в то время как кинотеатры за весь год рискуют собрать только 22 млрд.

С другой стороны, отмечает эксперт, емкости рынка онлайновых площадок до показателей офлайновых за 2019 год, когда кинопрокат собрал 55,5 млрд руб., еще далеко

В качестве прогноза можно заключить, говорит Алексей Антонов, что офлайновые площадки будут продолжать борьбу за сохранение своей аудитории — это можно сделать за счет показов только зрелищных и самых ожидаемых фильмов. Онлайновые же площадки могут концентрировать влияние на зрителя за счет среднебюджетных картин и сериалов, которые сами же сейчас и выпускают. По мнению аналитика, в перспективе 5-6 лет OTT-сервисы достигнут своего потолка роста и будут балансировать по части привлечения аудитории с офлайн-площадками примерно на равных условиях, но инструменты привлечения однозначно будут регулярно меняться.

Пандемия серьезно усилила онлайн-сегмент, в том числе и онлайн-телевидение, и кинотеатры добавляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. За несколько месяцев на рынок вышло несколько амбициозных проектов, при этом онлайн-сервисы начинают оттягивать аудиторию у телевидения. К примеру, компания Okko обошла телеканал «Матч ТВ» в борьбе за футбольную английскую премьер-лигу и получила права на эксклюзивное вещание в России. Многие фильмы, сериалы, проекты сначала выходят в онлайн-сервисах каналов, доступ к которым дается за подписку, а через несколько месяцев появляются на ТВ. Помимо этого, есть и мировые прецеденты, когда компания Disney во время пандемии переносила премьеры фильмов в онлайн-сервис.

При нынешней конъюнктуре, когда кинотеатры — один из наиболее пострадавших бизнесов, а онлайн-платформы — по сути, главный бенифициар пандемии, нет ничего удивительного, что оценка роста сегмента ОТТ — это четверть ежегодно. При этом не стоит забывать, указывает аналитик, что любой телевизор и аудиосистема не заменит ощущений погружения непосредственно в кинотеатре, поэтому и эта индустрия будет постепенно восстанавливаться.

Называть их конкурентами в прямом смысле не стоит, считает Алексей Кричевский, — все-таки онлайн-платформы и кинотеатры владеют куда большим количеством контента, за который, собственно, и платится абонентская плата, а кинотеатры — это именно развлечение, тогда как просмотр фильма дома не назвать таковым в буквальном смысле. Поэтому постепенно будет формироваться тренд на онлайн-премьеры, но эти два направления будут развиваться параллельно: оффлайн-кинотеатры будут привлекать апгрейдами в сервисе, звуке, картинке.