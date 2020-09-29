«Закону Яровой» расширили зону действия

Минэкономразвития поддержало законопроект Минцифры, который вводит обязанность владельцев технологических сетей связи хранить трафик в течение трех лет для предоставления спецслужбам. Положительный отзыв министерства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Таким образом, МЭР не поддержало Российский союз промышленников и предпринимателей, где уверены, что данное требование приведет к увеличению затрат владельцев таких сетей, а также к рискам нарушения технологических процессов предприятий и снижению уровня безопасности.

Сейчас операторы связи, которые работают в России, напоминает ТАСС, обязаны хранить на территории страны весь пользовательский трафик, включая голосовые сообщения и СМС, текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб. Соответствующие требования предусмотрены так называемым пакетом Яровой, который вступил в силу 1 июля 2018 года.

Если законопроект будет принят, хранить аналогичную информацию обяжут владельцев технологических сетей связи (предназначенных для обеспечения производственной деятельности организаций и предприятий) в течение трех лет. Они будут в случае необходимости предоставлять данные спецслужбам в рамках проведения ими оперативно-разыскной деятельности или обеспечения безопасности РФ. Минэкономразвития констатировало, что в проекте «не выявлено положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению».

Помимо нашумевшего «Закона Яровой», который обязывает хранить данные трафика операторов связи, появляются более широкие требования, почти по принципу «у нас перед законом все равны», отмечает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В случае принятия законопроекта сохранять информацию должны владельцы технологических сетей связи. К ним относятся, например, внутренние системы видеонаблюдения, голосового трафика, текстовых сообщений предприятий, инфраструктурных объектов и пр. Таким образом, в течение трёх лет огромный объём информации должен оставаться на накопителях и быть доступен для спецслужб по их запросу.

Необходимость новаций обосновывается, в частности, возросшей вероятностью передачи ложных сообщений террористической направленности, мошеннических действий и пр. Особо подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту, что он не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Это рассматривается как большой плюс. Полезное государственное дело и абсолютно бесплатно…

Но, конечно, говорит Марк Гойхман, бесплатного ничего не может быть при столь обширных требованиях. Затраты на хранение лягут на плечи самих владельцев сетей, прежде всего бизнеса. И если для операторов связи такая направленность в целом профильная, то для предприятий она станет тяжелым обременением для производства. Необходимо соответствующее оборудование, накопители информации, дополнительные штаты, помещения, энергозатраты и пр. Масштабы дополнительных расходов будут различаться в зависимости от специфики производств и отраслей, оценить их пока сложно.

Законопроект продолжает лучшие традиции знаменитого «Пакета Яровой», соглашается владелец международной сети Prime-Time Альбина Майер. Но если поправки депутата распространялись только на сотовых операторов, то теперь, по ее словам, по сути, каждое предприятие , где есть локальная сеть ( Федеральный закон «О связи» 2003 года трактует понятие «технологическая сеть» весьма пространно) будет обязана хранить массив информации за три года. К интернету такие сети не подключены, поэтому для операторов, а значит и ока госбезопасности не доступны. Но этот массив информации на самом деле хранят и сейчас, но не 3 года, конечно.

По мнению Майер, закон будет носить избирательный характер. Вряд ли органы заинтересует данные сетей, например, фитнес-клубов, если их можно назвать технологическими (при желании можно, конечно). А вот крупные предприятия — да. Компетентные органы хотят знать, что происходит на вашем заводе или высокоточном производстве. Поэтому в этом случае собственникам производств придется потратиться на дорогостоящее оборудование. «Всем остальным можно расслабиться. На этот раз нас обошло», — заключает представитель компании.