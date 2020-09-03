Актер Михаил Ефремов признал в суде свою вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил, который обвиняется в совершении ДТП, приведшем к гибели человека, заявил в Пресненском суде 3 сентября, что признает свою вину. В чем именно он признает вину, Ефремов не уточнил, заявление последовала перед началом прения сторон.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину»,— цитирует ТАСС высказывание актера.

Прокурор в суде, в свою очередь, заявила, что считает вину Михаила Ефремова доказанной «видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу».

«Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается», - подчеркнула гособвинитель.

Ефремов, напомним, обвиняется в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

8 июня текущего года иномарка актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Лада», за рулем которой находился 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина в результате аварии получил тяжелые травмы, от которых позже скончался в больнице им. Склифосовского. Позже у Ефремова в крови были обнаружены алкоголь и остатки наркотических веществ. Суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Через несколько дней после аварии актер записал обращение к родственникам погибшего, в котором предлагал возместить им ущерб.

Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил позднее в ходе заседания в суде, что его клиент невиновен, а компенсацию предлагал из-за того, что авария произошла с участием машины Михаила Ефремова.