Вход/Регистрация Подписка

Актер Михаил Ефремов признал в суде свою вину в смертельном ДТП

Москва, 03.09.2020
  • Актер Михаил Ефремов признал в суде свою вину в смертельном ДТП

ТАСС

Актер Михаил Ефремов заявил, который обвиняется в совершении ДТП, приведшем к гибели человека, заявил в Пресненском суде 3 сентября, что признает свою вину. В чем именно он признает вину, Ефремов не уточнил, заявление последовала перед началом прения сторон.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину»,— цитирует ТАСС высказывание актера.

Прокурор в суде, в свою очередь, заявила, что считает вину Михаила Ефремова доказанной «видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу».

«Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается», - подчеркнула гособвинитель.

Ефремов, напомним, обвиняется в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, а также нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

8 июня текущего года иномарка актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Лада», за рулем которой находился 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина в результате аварии получил тяжелые травмы, от которых позже скончался в больнице им. Склифосовского. Позже у Ефремова в крови были обнаружены алкоголь и остатки наркотических веществ. Суд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. Через несколько дней после аварии актер записал обращение к родственникам погибшего, в котором предлагал возместить им ущерб.

Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил позднее в ходе заседания в суде, что его клиент невиновен, а компенсацию предлагал из-за того, что авария произошла с участием машины Михаила Ефремова.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
  3. Главные страхи бизнеса
    Невозможность заплатить отложенные в порядке госпомощи налоги и пресловутая “вторая волна”. А тут спрос еще...
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама