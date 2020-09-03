Акции дня: новый CEO подогрел интерес к бумагам «Ленты

Котировки ритейлера «Лента» пошли вверх на фоне новостей о вступлении в должность с 3 сентября нового CEO компании, бывшего коммерческого директора «Магнита» Владимира Сорокина. За торговую сессию бумаги подорожали на +1,78% до 206,2 рублей.

Ранее компания сообщала о росте финансовых показателей по итогам первого полугодия по МСФО и о возможном возврате к выплате дивидендов по итогам 2020 года.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,83% до 2931,92 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,94% до 1223,21 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:02 мск составила 43,84 долларов за баррель (-1,33%). Российская валюта слабела – 75,55 рублей за доллар.