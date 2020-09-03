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В Софии произошли новые столкновения между демонстрантами и полицией

Москва, 03.09.2020
#Политические кризисы
#Политика
  • В Софии произошли новые столкновения между демонстрантами и полицией

EPA

В Болгарии неспокойно уже два месяца. Ежедневно на улицы городов выходят тысячи демонстрантов, требующих отставки правительства, которое они обвиняют в коррупции и защите олигархов от правосудия.

В среду, 2 сентября, главные «бои» между вооруженными щитами и дубинками полицейскими и демонстрантами произошли в Софии на площади перед парламентом – протестующие сначала хотели помешать парламентариям, вернувшимся из отпусков, выйти на работу, а затем попытались взять его штурмом. Стражи порядка окружили здание плотным кольцом и защищали народных избранников.

В результате столкновений были арестованы более 60 протестующих, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на МВД Болгарии. От брошенных демонстрантами бутылок, камней и самодельных хлопушек пострадали несколько стражей порядка. В больницу с травмами также были доставлены порядка сорока демонстрантов. Кстати, обе стороны использовали перцовый газ.

Как обычно, организаторы акции планировали мирную демонстрацию в рамках того, что сами они называют: «Великое национальное восстание», но через какое-то время вспыхнули беспорядки и начались столкновения с полицией.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов обвинил демонстрантов в провокационных нападениях на полицию.

Демонстранты требуют отставки 61-летнего Борисова, находящегося у власти уже более 10 лет, и генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева за их тайные связи с олигархами, которых они защищают.

Особую остроту нынешнему кризису придает участие в нем… президента Болгарии Румена Радева на стороне протестующих. Он тоже призывает Борисова уйти в отставку.

Выступая в парламенте, глава государства призвал правительство провести досрочные выборы, чтобы «достойно выйти из этого кризиса».

В воскресенье демонстранты будут отмечать маленький юбилей – 6 сентября исполнится ровно два месяца, как они требуют отставки правительства. Для достижения своей цели они готовы ждать, сколько угодно.

«Сейчас самое время для правителей понять, что их ненавидят и что они не пользуются популярностью у народа»,- заявил на одной из радиостанций активист протестного движения и организатор демонстраций Велислав Минеков.

Бойко Борисов согласен покинуть пост премьера, но при одном условии – парламент должен одобрить предложенную им новую Конституцию. Глава правительства хочет, чтобы прошли выборы в Великую ассамблею, которая примет новую конституцию. Новые законы, по словам премьера, усилят независимость судей и уменьшит количество заместителей.

И президент Радев, и демонстранты отвергли предложение Бойко Борисова о новой Конституции. Они уверены, что главная цель его предложения - потянуть время. Выборы планируются на март 2021 года, но пройдут ли они в назначенный день, большой вопрос.

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