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Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 26 млн человек

Москва, 03.09.2020
  • Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 26 млн человек

ТАСС

По сообщению проекта университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 26 млн человек. По уточненным данным на 8:00 3 сентября по московскому времени число инфицированных в мире  достигло 26 031 410 человек, прирост за сутки составил 281 768 человек. Число безвозвратных потерь достигло 863 028, днем ранее число погибших от инфекции достигло 857 015. Вылечились уже 17,29 млн заболевших.

Первое место по числу больных ковидом продолжают удерживать США, где зарегистрировано более 6 млн инфицированных, на втором месте Бразилия в стране почти 4 млн зараженных, на третьем месте находится Индия с 3,8 млн заразившихся. Россия продолжает оставаться на четвертой позиции с более 1 млн диагнозов.

Наибольшее число жертв инфекции отмечено также в США - 185 720 человек, выздоровели более 2,2 млн. Мировой коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 111,3 человек, в США этот показатель достигает 573 человека, в Бразилии - 582, в Индии – 49, передает портал Worldometer, специализирующийся на мировой статистике.

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