Диетолог рассказала, сколько чашек чая можно пить в день без вреда для здоровья

В день можно выпивать не больше четырех чашек чая из-за содержащегося в этом напитке кофеина, заявила диетолог Елена Соломатина. Она не отрицает пользу чая для организма, но советует пить его в меру.

«Людям с повышенной нервной возбудимостью много чая пить не стоит, особенно крепко заваренного», - рассказала врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Она добавила, что свою роль играет и степень заварки, поскольку чай содержит кофеин, особенного его много в зеленом чае.

При этом, по словам Соломатиной, в составе чая содержится множество витаминов, антиоксидантов и аминокислот, благотворно влияющих на умственную деятельность. Чай уникальный напиток, который способен одновременно тонизировать и успокаивать, предотвращать развитие хандры и депрессии, добавила врач.

«Желательно пить не более четырех чашек чая в день, как и кофе, но это зависит от степени заварки, качества чая и человека, как он это переносит», – рассказала медик. Она рекомендует вопреки сложившемуся мнению заваривать чай не кипятком, а горячей водой, чтобы не разрушать полезные компоненты напитка.