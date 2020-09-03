Фургал обвинил следствие в угрозах членам его семьи

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заявил, что следователи угрожали возбудить уголовные дела в отношении его старшей дочери и бывшей жены, если он не признает своей вины. «Оказывалось незаконное воздействие с целью добиться признания и досудебного соглашения. Следователь в отсутствие защитников позвал меня и предложил мне облегчить душу и заключить досудебное соглашение... Он угрожал привлечь к ответственности мою дочь и бывшую жену по статье 159 УК РФ и поместить их в «Лефортово». Я расцениваю это как мощнейшее психологическое давление», – приводит заявление Фургала РИА Новости, во время его выступления в Басманном суде города Москвы.

Напомним, что 9 июля 2020 года губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в Хабаровске сотрудниками ФСБ и следственного комитета, и был этапирован в Москву. С тех пор в городе Хабаровске продолжаются акции протеста с требованием судить Фургала судом присяжных в Хабаровске.