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Германия призвала Китай перестать угрожать Европе

Москва, 03.09.2020
#Официальная дипломатия
#Политика
  • Германия призвала Китай перестать угрожать Европе

EPA

Похоже, поездка министра иностранных дел КНР Ван И по пяти европейским странам, в ходе которой Пекин надеялся покрепче привязать к себе Европу и получить поддержку в противостоянии с США, не принесла ожидаемого результата. По крайней мере, именно такой вывод напрашивается по первым впечатлениям турне главного китайского дипломата. Например, по тому, как прошли переговоры между главой внешнеполитического ведомства КНР и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Маас заступился за спикера чешского Сената, верхней палаты парламента Чехии, Милоша Выстрчила, который отправился с официальным визитом в Тайбэй и был обвинен Пекином в нарушении суверенитета и территориальной целостности Китая. В заявлении МИД КНР говорится, что чешский спикер, сказавший на Тайване: «Я – тайванец!», заплатит «большую цену» за демонстрацию поддержки острова, который в Пекине считают временно отделившейся частью Китая. Хайко Маас попросил коллегу из Пекина перестать угрожать Европе, тем самым ясно дав понять, что Старый Свет в целом и в частности его первая экономика готовы ужесточить позицию в отношениях с КНР.  

Выступая на пресс-конференции после встречи с Ваном, немецкий дипломат заявил, что Европа не позволит сделать из себя «мяч в политической борьбе между США, Россией и Китаем». Он также подчеркнул, что Пекину следует быть готовым к тому, что Германия, председательствующая в Евросовете до конца года на ротационной основе, и ее европейские союзники будут теперь защищать «свои интересы более уверенно».

Еще одним признаком смены отношения Германии к Пекину политологи считают просьбу Мааса к Вану отменить закон о безопасности Гонконга и разрешить сотрудникам ООН следить за тем, как китайские власти обращаются с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР.

Едва ли Хайко Маас не согласовал свою позицию с Ангелой Меркель, но окончательно ясно, действительно ли Европа готова ужесточить позицию по отношению к Китаю, станет ясно после встречи Председателя КНР Си Цзиньпина с европейскими лидерами, которая состоится в ближайшем будущем. Формально целью поездки Ван И по столицам пяти европейских стран как раз и была подготовка к китайско-европейскому саммиту на высшем уровне.

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