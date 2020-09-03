Германия пока не получила санкцию на санкции

Представители правящего в Германии блока ХДС/ХСС сообщили, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкции против РФ из-за произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным. Такое заявление, передает «Прайм» сделал спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге по вопросам внешней политики Юрген Хардт. (См. также: В партии Меркель сделали жесткое заявление по «Северному потоку – 2»).

Параллельно ему и американский сенатор, известный как противник «Северного потока – 2», повторил свою инициативу о санкциях в отношении этого российско-европейского газопровода.

«Тщательный анализ специальной лаборатории бундесвера не оставляет сомнений в том, что Алексей Навальный — как и до этого Сергей Скрипаль — был отравлен с высокоэффективным ядом группы "Новичок", — говорится в заявлении Хардта. — Это подтверждает наши самые худшие опасения. Этот яд сложно произвести и он может происходить только из высокоспециализированных лабораторий», считает немецкий депутат. По его словам, для «фракции ХДС/ХСС в бундестаге очевидно, что это отравляющее вещество могло быть создано и произведено только при помощи российского правительства». «Германия теперь должна совместно с другими странами Европейского союза сформулировать общую позицию по России, которая не исключает также новых санкционных шагов», — добавил Хардт.

Что касается США, то свое заявление там сделал сенатор-республиканец Том Коттон. «Остановите трубопровод "Северный поток 2", чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он во вторник в своем Twitter. Коттон является одним из трех сенаторов, направивших немецкой компании Sassnitz GmbH, принимающей участие в достройке газопровода, письмо с угрозами. Американские законодатели пригрозили ей «финансовым разрушением».

Впрочем, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже возразила ему, заявив, что газопровод «Северный поток — 2» должен быть завершен, и что этот вопрос нецелесообразно связывать с делом Навального.

Отравление Алексея Навального – это исключительно политический вопрос, оно является хорошим поводом для того чтобы акцентировать внимание на России как на одном из источников «мирового зла», полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Отравление могло быть инициировано какой угодно международной специальной службой с целью активизировать антироссийские движения и продолжить нить истории с отравлением Скрипалей в Великобритании: упоминание вещества «Новичок» в этом плане позволяет вести ситуацию в нужном направлении, говорит он.

Если это действительно будет доказано рядом специалистов международного уровня и подхвачено политическими элитами из США и Евросоюза, то введение новых антироссийских санкций не заставит себя долго ждать, уверен эксперт. И после выздоровления Скрипалей санкции против РФ были достаточно жесткими, в этом же случае на кону стоит жизнь политика, оппозиционного российскому правительству, что еще больше развяжет руки противникам в плане ужесточения мер против России.

Разумеется, считает Дмитрий Лукашов, что и США любую возможность будут использовать для того, чтобы воздействовать на «Северный поток — 2», который является потенциальным главным конкурентом американскому СПГ на европейском рынке. Между тем в Германии, скорее всего, смогут отделить личную неприязнь главной страны НАТО к трубопроводу, и общие устремления в борьбе с нарушением прав и свобод в России, куда формально и относится возможное отравление Навального «Новичком», говорит эксперт. (См. также: «Черный лебедь» политической системы).

Реальность грядущих антироссийских санкций становится всё более зримой, признает и главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Они могут быть точечными, против определённых людей, или более широкими, секторальными. Экономические последствия способны стать весьма чувствительными для России. США же обращает внимание прежде всего на свою давнюю «больную точку» — «Северный поток —2», призывая окончательно остановить его. Это экономически и политически выгодно самим Штатам, расширяющим поставки своего СПГ в Европу.

Однако Германия, которая получит свои плюсы от наличия газопровода, стремится дистанцироваться от ужесточения санкций против него. Ангела Меркель и ранее призывала не ставить в зависимость важный экономический проект от политического и юридического наказания России за отравление Алексея Навального. Но в остроте текущей ситуации у Вашингтона есть возможность присоединить новых последователей идеи санкций. Давление на ЕС может усилиться даже изнутри, от стран-участников , и санкции с высокой вероятностью могут быть реализованы.

Кроме того, более реальной становится и предыдущая угроза принятия мер из пакета «адских санкций» США, добавляет Марк Гойхман. К ним относятся ограничения и даже запрет на вложения в российские ОФЗ для иностранных инвесторов, блокировка долларовых корсчетов крупных российских банков в банках США с запретом расчётов по внешнеэкономическим операциям российских контрагентов. Определённые меры из такого пакета также становятся всё более вероятными.

Американский Белый дом пока не высказался о том, как там видят ситуацию со вчерашним заявлением правительства Германии об отравлении Алексея Навального. На это обратил внимание кандидат в президенты США Джо Байден: «Трамп еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание — соучастие», — говорится в заявлении на сайте политика-демократа.

Основным инициатором антироссийских санкций выступают обычно США. В случае с отравлением в Солсбери там активно поддержали позицию официального Лондона о причастности российских властей к ситуации с Сергеем и Юлией Скрипалями (известную как «highly likely»). Столь же охотно солидаризоваться с властями Германии у Дональда Трампа вряд ли есть желание. Тем более, что «Новичок» достаточно распространенное вещество, причем не в РФ, чтобы действительно считать его «создание и производство» возможным «только при помощи российского правительства».

Поэтому остается вопрос, дадут ли американцы санкцию на санкции против России, и — на какие именно. Начав продвигать запрет на застройку «Северного потока — 2», они поставят Ангелу Меркель в неловкое положение. Если она уже в нем не оказалась.