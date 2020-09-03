Государство расстанется с деньгами легко и смеясь

Решили не жмотничать

Министерство финансов РФ предложило значительно упростить процедуру получения налогового вычета для граждан. Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, размещенному на Федеральном портале нормативных правовых актов, ведомство предлагает минимизировать количество подаваемых документов, а также значительно урезать сроки рассмотрения заявок.

В первую очередь упрощение должно коснуться формы подачи документов. Сейчас граждане, которые хотят получить вычет, должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ, приложив к ней документы, подтверждающие расходы. Речь идет не только о покупке недвижимости, но и об оплате медицинских услуг, образования – кэшбэк от государства (возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение) можно оформить по целому перечню расходов.

Но зачастую налогоплательщикам приходится тратить дополнительные средства, чтобы подготовить документы – составить декларацию не каждому по силам. В России давно уже действуют специализированные сервисы, помогающие гражданам. Но их ценник начинается от тысячи рублей.

Если речь идет о вычете, связанном, к примеру, с покупкой квартиры, такая цена возможно и не критична. Но в случае с возвратом части налогов после оплаты медицинских или образовательных услуг, пенсионных взносов или инвестиций, речь идет о гораздо меньших суммах возмещения, и дополнительные расходы здесь ни к чему. Тем более, что такие вычеты можно получать регулярно, а значит, и расходы на оформление бумаг становятся уже постоянными.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ей в Минфине пояснения, для «упрощенки» нужно, чтобы у налоговой службы оказались все необходимые документы для оформления вычета. То есть, чтобы они попали туда в результате взаимодействия ведомств без вашего участия. Тогда для вас вся процедура сведется к подаче заявления, в котором нужно будет указать реквизиты банковского счета.

Кроме того, министерство предлагает кратно сократить срок связанной с вычетом камеральной проверки – с нынешних 3 месяцев до 30 дней. По мнению экспертов, все это технически реально и позволит действительно сделать услугу более доступной для граждан. В течение трех дней по прошествии срока проверки должно быть принято решение. Если оно будет положительным, в течение 10 дней государство перечисляет вам кэшбэк.

Доработка системы

«Это упростит весь процесс, так как не надо будет заполнять налоговую декларацию, которую большинство граждан заполнять самостоятельно не умеет», – комментирует инициативу Минфина партнер налоговой практики «BMS Law Firm» Давид Капианидзе. Он отмечает, что налоговому органу достаточно 30 дней для получения, например, подтверждение из Росреестра, что приобретена недвижимость, а также, чтобы увидеть размер полученного дохода. Информация о размерах доходов граждан не секрет для налоговых органов: она поступает от работодателей. «Такая упрощенная процедура действительно будет позитивным изменением для граждан», – отмечает эксперт.

Налоговая служба становится все более осведомленной, так что в дополнительной подаче какой-либо информации необходимости уже нет. По словам первого вице-президента Опоры России Павла Сигала, банки сейчас в рамках процедуры обмена информацией предоставляют налоговикам все данные, а ведение электронных касс по стране дает возможность ФНС видеть реальные расходы налогоплательщиков

«Для упрощения получения налоговых вычетов может потребоваться доработка автоматизированной информационной системы «Налог-3», которая существует и используется налоговиками. Правда, для этого потребуются дополнительные средства – более 2 млрд рублей», – пояснил также Павел Сигал.

Спасибо за то, что положено

Однако эти вливания будут действительно полезны – налоговые вычеты среди россиян пользуются большой популярностью. По словам Павла Сигала, на первом месте (особенно в регионах, где недвижимость дешевле, чем в столице и городах-миллионниках) – вычет по покупке недвижимости. На втором по популярности месте – вычет за медицинские услуги, на третьем – вычет по расходам на получение образования.

По данным ФНС, сумма налога, заявленного к возврату из бюджета по итогам Декларационной кампании-2019 составила 195,1 млрд рублей – на 12% больше, чем годом ранее. За имущественными вычетами обратились 3,8 млн россиян, за социальными – полтора миллиона. При этом число тех, кто хотел получить инвестиционные вычеты, по сравнению с 2018 годом выросло на 70% до 50 тысяч человек.

Эксперты уверены – нынешний, мягко говоря, непростой год, приведет в налоговую еще большее количество заявителей.

«Сейчас, скорее всего, многие воспользуются вычетом на лечение, поскольку до этого граждане из-за пандемии не могли получить некоторые услуги и откладывали это до полного восстановления работы медицинских учреждений», - рассуждает Давид Капианидзе.

А вот ипотечный бум вряд ли, по мнению первого вице-президента Опоры России приведет к росту запросов на вычеты по покупке недвижимости. Даже наоборот. «Объем налогового вычета по покупке жилья будет снижаться, это связано с общим сокращением доходов граждан и ростом цен на недвижимость», – предполагает Павел Сигал. При этом, по его мнению, доли получаемых вычетов на образование и медицинские услуги могут сравняться – в ситуации экономического кризиса возможность получить вычет становится более актуальной.

По данным Росстата, реально располагаемые доходы россиян за полгода снизились на 3,7%. При этом, как сообщают «Известия» со ссылкой на аудиторско-консалтинговую компанию FinExpertiza, граждане стали усиленно экономить. В среднем по России они снизили расходы на 11,5 тысяч рублей на человека – такого не было с 2006 года. А если смотреть по городам, то, например, москвичи, урезали свои траты на 41 тысячу рублей.

Эксперты связывают такую жесткую экономию со стремлением людей создать финансовую подушку, отложив деньги на черный день. В такой ситуации будут очень кстати и средства, которые можно вернуть благодаря налоговым вычетам. Любой кэшбэк не будет лишним. А уж тем более – из госказны.

Государство, при всех принятых ранее мерах поддержки, все-таки мало чем решилось помочь гражданам. Новая инициатива направлена на то, чтобы люди действительно могли получить хотя бы им причитающееся, не имея причин спасовать перед бюрократическими сложностями, а, напротив, привлеченные легкостью и быстротой процедуры.