Курс доллара: рубль получил двойной удар

Курс доллара резко вырос к рублю в среду на фоне геополитического негатива. Во вторник стало известно, что США могут рассмотреть санкции против России, если она будет "более открыто" вмешиваться в события в Белоруссии. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. После этого рубль перешел к падению после нескольких дней укрепления. Во воторой половине дня курс национальной валюты ускорил падение на фоне сообщения властей Германии о результатах токсилогического теста с использованием образцов, полученных от Алексея Навального.

Курс доллара к 17.00 достигал отметки 75,25 руб. (плюс 1,47 руб.). Курс евро вырос до 88,97 руб. (плюс 1,32 руб.). Завершил день курс доллара на отметке 75,40, курс евро вырос до 89,36 руб.

В среду на официальной странице правительства ФРГ появилось сообщение, в котором говорится, что по инициативе клиники Шарите специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. В результате были получены «недвусмысленные» доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Так же в сообщении говорится, что федеральное правительство Германии осуждает произошедшее и требует от российского правительства объяснений.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы "Новичок".

Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. "Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы", - сказала она.

Рубль показывал в среду сильнейшее внутридневное падение с 18 марта текущего года, отмечает Рейтер. Курс доллара в моменте рос почти на 3%.

Не получила национальная валюта поддержки и от нефти. Североморская смесь Brent подешевела в среду на 1,5% до $44,91, невзирая на снижение запасов в США сильнее прогнозов.

Негативным моментом для рубля может стать и новое снижение продаж валюты в рамках бюджетного правила. Согласно опросу Рейтер, Минфин выделит Центробанку для этих целей валюту на 40 миллиардов рублей против почти 65 миллиардов в августе. Новые параметры ведомство объявит сегодня в полдень.

Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер" отмечает, что ослабление рубля было чрезмерным.

"В контексте происходящих событий считаем, что рубль чрезмерно ослаб на теме санкций. При этом считаем куда более значимым с фундаментальной точки зрения тот факт, что ноябрьские фьючерсы на Brent упали сегодня ниже 45 долларов за баррель. Как известно, "ловить падающий нож" – занятие неблагодарное. Покупать сейчас рубль после эмоциональной реакции рынка нецелесообразно. Нужно дождаться разворотных сигналов", — отмечает он.

На рубль пришелся основной удар со стороны геополитических рисков, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Все это позволило доллару вновь преодолеть верхнюю границу коридора 70-75 рублей, над которой она не смогла закрепиться на прошлой неделе. Несмотря на это, к концу недели возможны попытки рубля отыграть часть потерь. В частности, этому может поспособствовать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может попытаться вернуться в район 46 долларов за баррель", — добавил он.

Стоит напомнить, что согласно опросу агентства Bloomberg, большинство экспертов сходятся во мнении, что рубль сейчас сильно недооценен. Нельзя не отметить также, что исторически сентябрь – позитивный месяц для рубля, он почти всегда укрепляется, причем очень уверенно. Однако негативный геополитический фон может нарушить эту традицию.