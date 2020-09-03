Курс доллара: рубль повел себя неожиданно

Курс рубля перешел к росту в четверг, несмотря на крайне неблагоприятное сочетание факторов для национальной валюты. Курс доллара снизился к 16.38 мск на 32 копейки - до 75,07, курс евро упал на 52 копейки - 88,84 руб.

Курс рубля развернулся в четверг после вчерашнего резкого падения к валютам на фоне негативных геополитических новостей. Не могли добавить позитива нацвалюте и сегодняшние заявления западных политиков о вероятном введении санкций против России из-за истории с Навальным. К тому же в четверг ощутимо падает нефть. Так, фьючерсы на сорт Brent снижаются днем на 1,8%, до 43,63 доллара за баррель. Рынки оценивают перспективы по балансу спроса и предложения сырья после статистики из США.

Другим негативным фактором для рубля стало снижение объемов продажи валюты Минфином. Как сообщили в четверг в ведомстве, объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила в период с 7 сентября по 6 октября будет эквивалентен 54 млрд рублей, ежедневный объем составит 2,5 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 7 августа по 4 сентября, объем продаж составлял 64,9 млрд рублей, ежедневный - 3,1 млрд рублей. В четверг Минфин впервые с момента раскрытия информации о предстоящих покупках/продажах валюты не указал ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, а также суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов.

Несмотря на это, курс рубля корректируется в четверг, так как вчерашнее падение российской валюты, по мнению аналитиков, было чрезмерным и эмоциональным. Рубль пытался сегодня пробить отметку 75 руб. за доллар, впрочем, пока безуспешно.

К тому же в четверг стало ясно, санкции в отношении России, если и будут приняты, то не в самое ближайшее время. Так, Еврокомиссия сообщила сегодня, что блок может ввести санкции против России только после того, как расследование определит, кто ответствен за якобы имеющее место отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального, которое, по словам Германии, было совершено с использованием нервно-паралитического вещества.

В свою очередь, президент США пока не высказался о том, как он оценивает ситуацию со вчерашним заявлением правительства Германии об отравлении Алексея Навального. На это обратил внимание кандидат в президенты США Джо Байден: «Трамп еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание — соучастие», — говорится в заявлении на сайте политика-демократа.

Однако в сложившейся ситуации уменьшаются шансы на снижение ключевой ставки ЦБ, что будет оказывать некоторую поддержку рублю. Другими факторами поддержки нацвалюты будут выступать рост аппетита инвесторов к рисковым активам и наметившийся тренд на ослабление доллара.