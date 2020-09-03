Лукашенко обвинил Меркель в фальсификации данных об отравлении Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сделал заявление об имеющихся у него доказательствах фальсификации данных об отравлении Алексея Навального.

«Мы перехватили разговор, до выступления Меркель (она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному). Варшава разговаривает с Берлином, два абонента... который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Сделали они это, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси», – сказал Лукашенко.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.