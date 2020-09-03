Лукашенко сменил главу КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика, занимавшего эту должность с 2012 года. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого», постоянно публикующий эксклюзивные фотографии Лукашенко и членов его семьи (в том числе и ставшие знаменитыми фото с автоматами). По информации телеграм-канала Валерий Вакульчик назначен на должность госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, а новым председателем КГБ Иван Тертель, занимавший до этого должность Комитета государственного контроля.

Кадровые перестановки в КГБ Белоруссии могут быть вызваны неэффективной, по мнению Лукашенко, работой ведомства по предотвращению массовых акций протеста, охвативших республику после президентских выборов. Еще две недели назад Лукашенко поставил перед силовиками задачу «обеспечить порядок на улицах». Тем не менее, не смотря на многочисленные задержания, тех, кого белорусские власти считают организаторами протестов, митинги продолжаются. В будние дни в Минске проходят протестные акции с участием нескольких тысяч человек, а по воскресеньям в митингах принимают участие несколько сот тысяч человек. Аналогичные акации протеста проходят и в других городах Белоруссии.

Напомним, что протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.