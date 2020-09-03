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Туск заявил, что Лукашенко предлагал объединить Белоруссию и Украину в единое союзное государство

Москва, 03.09.2020
  • Туск заявил, что Лукашенко предлагал объединить Белоруссию и Украину в единое союзное государство

Из открытых источников

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, по словам экс – премьера Польши, а ныне председателя польской Европейской народной партии Дональда Туска, хотел создать и возглавить союзное государство с Украиной и, таким образом, «обезопасить Беларусь от российской агрессии, а себя - от потери власти в стране».

Разговор состоялся весной 2014 года, когда Лукашенко вышел с данным предложением на польскую сторону, продолжил Туск в интервью польскому изданию onet.pl, передает lb.ua. Глава республики просил Туска убедить Евросоюз поддержать предложение по объединению Украины и Беларуси в единое союзное государство во главе с самим Лукашенко.

«Мне позвонил Лукашенко, я все еще был премьер-министром, и он прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы», - сообщил Туск. Он уточнил, что речь в разговоре шла о «союзе Беларуси и Украины с ним в качестве президента обеих стран».

Туск уверен, что Лукашенко таким образом защищал себя от потери власти, поскольку «все опасались, что Москва не ограничится аннексией Крыма». По мнению польского политика Лукашенко «боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого может стать не только Украина, но и Беларусь».

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