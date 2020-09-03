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Цены на нефть пытаются найти опору после падения накануне

Москва, 03.09.2020
  • Цены на нефть пытаются найти опору после падения накануне

ТАСС

Мировые цены на нефть утром, 3 сентября, показывают непостоянную динамику, передает Прайм. Накануне котировки потеряли более, чем 2% после публикации статистики США, в связи с чем участники рынка оценивали перспективы по балансу спроса и предложения сырья, свидетельствуют данные торгов.

Сообщается, что по данным на 8.23 по московскому времени, стоимость фьючерсов на ноябрь на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла в цене 0,2%, достигнув показателя  $44,34 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI потеряли 0,02%, до $41,5 за баррель. Ранее 2 сентября котировки потеряли от 2,3 до 2,6%.

Волатильность цены стали демонстрировать после публикации статистики по запасам из США 2 сентября. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы страны сократились на 9,4 миллиона баррелей, что значительно выше прогноза аналитиков, которые ожидали снижения в 1,9 миллиона. При этом в документе отмечается, что добыча упала на 1,1 миллиона баррелей в день, составив 9,7 миллиона баррелей.

Эксперты уверены, что подобная динамика является следствием урагана «Лаура», обрушившегося на территорию США на минувшей неделе, что привело к ограничению добычи и нефтепереработки в стране.

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