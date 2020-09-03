Нефтяным гигантам трудно перекраситься в зеленый цвет

Десять лет назад крупнейшие энергетические компании тратили миллиарды долларов на дорогую разведку и разработку месторождений нефти и газа, соревнуясь в том, кто больше добудет углеводородов.

Ситуация резко изменилась в 2014 году, когда рухнули цены на нефть. Вторым толчком к переменам стала пандемия новой коронавирусной инфекции в этом году. Сейчас крупные нефтяные компании и их акционеры подсчитывают цену своих безудержных трат десятилетней давности, пишет Financial Times.

Когда Shell купила BG Group в 2016 году, в самый разгар ценового коллапса, за 54 млрд долларов, гендиректор компании Бен ван Берден успокоил инвесторов, заявив, что сделка увеличит дивиденды Shell практически при любой цене нефти.

Сейчас, через четыре года после этого смелого обещания, англо-голландская компания впервые за последние 70 лет уменьшила дивиденды и приостановила выкуп собственных акций.

Многие акционеры считают десятилетие поглощений провальным. Неудачных сделок было много, начиная от покупки в 2009 году компанией Exxon Mobil за 30 млрд долларов газовой фирмы XTO и заканчивая поглощением компанией Repsol за считанные месяцы до обвала цен в 2014 г. за 8,3 млрд долларов канадской фирмы Talisman Energy и еще более неудачного приобретения компанией Occidental Petroleum за 38 млрд долларов нефтяной фирмы Anadarko.

Ввиду популярности в Европе идеи резкого снижения выбросов вредных газов европейские энергетические компании, чтобы не выйти из строя, были вынуждены пообещать стать поставщиками низкоуглеродной энергии. Для этого им волей-неволей придется покупать активы возобновляемой энергетики, за которыми, кроме них, также охотятся крупные компании по оказанию услуг населению. Некоторые акционеры большой шестерки главных нефтяных компаний боятся, что история с невыгодными поглощениями повторится.

BP представит своим акционерам новую стратегию в сентябре, Repsol – в ноябре, а Shell – в феврале следующего года.

Новый обвал цен на нефть в результате пандемии заставил крупные компании списывать миллиарды долларов. Он также настолько снизил доходы, что для поддержания выплат акционерам на прежнем уровне им пришлось наращивать долги. Shell, к примеру, уменьшила стоимость активов на 16,8 млрд долларов. В целом же, крупнейшие энергетические компании планеты были вынуждены списать в общей сложности 60 млрд долларов.

За последние 15 лет суммарный долг первой пятерки нефтяных гигантов, в том числе Shell, BP и Total, увеличился в пять раз до 370 млрд долларов. Это значит, что существенная часть того, что они заработают в предстоящие годы, пойдет на выплату долгов.

Это также означает, что охота за активами возобновляемой энергетики, которые по своему определению приносят значительно меньше нефти и газа денег, не сможет принести привычно высоких дивидендов.

По мнению ряда аналитиков, из-за рекордных долгов, неопределенности с ценами на нефть и неудачных прошлых сделок нефтяным гигантам придется теперь изрядно потрудиться, чтобы получить новых акционеров. Они всегда привлекали инвесторов высокими и стабильными дивидендами, однако в последние годы репутация сектора в отношении дивидендов с точки зрения акционеров начала быстро меняться в худшую сторону.

Так, за последние пять лет суммарные выплаты Shell, по данным Refinitiv, оказались в минусе – 2,9%. Схожая картина с BP, Exxon Mobil и Total. Кроме Shell, дивиденды снизили и прекратили выкуп собственных акций BP и норвежская компания Equinor.

В BP суммарные выплаты акционерам с 2015 г. составили всего лишь 1,4%, а Exxon установил антирекорд среди гигантов – минус 7,3%. Самые большие дивиденды у Chevron – 5,9%.

Для сравнения: выплаты по акциям Apple за пять последних лет увеличились на 40%, а Alphabet – на 15%.

Неуклонное снижение стоимости нефтяных компаний (капитализация ВР за два последних года снизилась вдвое до приблизительно 75 млрд долларов, также затрудняет для них проведение крупных активов возобновляемой энергетики или энергетических компаний.

Акции датской компании возобновляемой энергетики Orsted за последние два года выросли в цене более чем вдвое. Это довело ее капитализацию почти до 45 млрд долларов.

Акции испанской компании Iberdrola, одной из крупнейших компаний возобновляемой энергетики в мире, выросли в 2018-19 гг. на 180%. Сейчас компания стоит более 80 млрд долларов.

Стоимость компаний типа Orsted может расти и в дальнейшем по мере того, как крупнейшие европейские энергетические компании в отчаянной конкуренции пытаются приобретать новые активы.

Отдельные инвесторы говорят, что европейские нефтяные компании стремятся стать низкоуглеродными и поэтому должны привлекать других акционеров, тех, кого интересует стабильность в долгосрочной перспективе.

«Традиционно нефтегазовые инвесторы любят высокие дивиденды,- рассказывает Алистер Маккиннон, специалист по инвестициям из The Scottish Investment Trust,- поэтому очень высокие выплаты раньше ассоциировались с сектором. Однако нынешние перемены могут привлекать других инвесторов, согласных на более низкие дивиденды от возобновляемых активов».