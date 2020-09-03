Вход/Регистрация Подписка

Нефтяным гигантам трудно перекраситься в зеленый цвет

Москва, 03.09.2020
#Нефть
#Экономика
  • Нефтяным гигантам трудно перекраситься в зеленый цвет

AP/TASS

Десять лет назад крупнейшие энергетические компании тратили миллиарды долларов на дорогую разведку и разработку месторождений нефти и газа, соревнуясь в том, кто больше добудет углеводородов.

Ситуация резко изменилась в 2014 году, когда рухнули цены на нефть. Вторым толчком к переменам стала пандемия новой коронавирусной инфекции в этом году. Сейчас крупные нефтяные компании и их акционеры подсчитывают цену своих безудержных трат десятилетней давности, пишет Financial Times.

Когда Shell купила BG Group в 2016 году, в самый разгар ценового коллапса, за 54 млрд долларов, гендиректор компании Бен ван Берден успокоил инвесторов, заявив, что сделка увеличит дивиденды Shell практически при любой цене нефти.

Сейчас, через четыре года после этого смелого обещания, англо-голландская компания впервые за последние 70 лет уменьшила дивиденды и приостановила выкуп собственных акций.

Многие акционеры считают десятилетие поглощений провальным. Неудачных сделок было много, начиная от покупки в 2009 году компанией Exxon Mobil за 30 млрд долларов газовой фирмы XTO и заканчивая поглощением компанией Repsol за считанные месяцы до обвала цен в 2014 г. за 8,3 млрд долларов канадской фирмы Talisman Energy и еще более неудачного приобретения компанией Occidental Petroleum за 38 млрд долларов нефтяной фирмы Anadarko.

Ввиду популярности в Европе идеи резкого снижения выбросов вредных газов европейские энергетические компании, чтобы не выйти из строя, были вынуждены пообещать стать поставщиками низкоуглеродной энергии. Для этого им волей-неволей придется покупать активы возобновляемой энергетики, за которыми, кроме них, также охотятся крупные компании по оказанию услуг населению. Некоторые акционеры большой шестерки главных нефтяных компаний боятся, что история с невыгодными поглощениями повторится.

BP представит своим акционерам новую стратегию в сентябре, Repsol – в ноябре, а Shell – в феврале следующего года.

Новый обвал цен на нефть в результате пандемии заставил крупные компании списывать миллиарды долларов. Он также настолько снизил доходы, что для поддержания выплат акционерам на прежнем уровне им пришлось наращивать долги. Shell, к примеру, уменьшила стоимость активов на 16,8 млрд долларов. В целом же, крупнейшие энергетические компании планеты были вынуждены списать в общей сложности 60 млрд долларов.

За последние 15 лет суммарный долг первой пятерки нефтяных гигантов, в том числе Shell, BP и Total, увеличился в пять раз до 370 млрд долларов. Это значит, что существенная часть того, что они заработают в предстоящие годы, пойдет на выплату долгов.

Это также означает, что охота за активами возобновляемой энергетики, которые по своему определению приносят значительно меньше нефти и газа денег, не сможет принести привычно высоких дивидендов.

По мнению ряда аналитиков, из-за рекордных долгов, неопределенности с ценами на нефть и неудачных прошлых сделок нефтяным гигантам придется теперь изрядно потрудиться, чтобы получить новых акционеров. Они всегда привлекали инвесторов высокими и стабильными дивидендами, однако в последние годы репутация сектора в отношении дивидендов с точки зрения акционеров начала быстро меняться в худшую сторону.

Так, за последние пять лет суммарные выплаты Shell, по данным Refinitiv, оказались в минусе – 2,9%. Схожая картина с BP, Exxon Mobil и Total. Кроме Shell, дивиденды снизили и прекратили выкуп собственных акций BP и норвежская компания Equinor.

В BP суммарные выплаты акционерам с 2015 г. составили всего лишь 1,4%, а Exxon установил антирекорд среди гигантов – минус 7,3%. Самые большие дивиденды у Chevron – 5,9%.

Для сравнения: выплаты по акциям Apple за пять последних лет увеличились на 40%, а Alphabet – на 15%.

Неуклонное снижение стоимости нефтяных компаний (капитализация ВР за два последних года снизилась вдвое до приблизительно 75 млрд долларов, также затрудняет для них проведение крупных активов возобновляемой энергетики или энергетических компаний.

Акции датской компании возобновляемой энергетики Orsted за последние два года выросли в цене более чем вдвое. Это довело ее капитализацию почти до 45 млрд долларов.

Акции испанской компании Iberdrola, одной из крупнейших компаний возобновляемой энергетики в мире, выросли в 2018-19 гг. на 180%. Сейчас компания стоит более 80 млрд долларов.

Стоимость компаний типа Orsted может расти и в дальнейшем по мере того, как крупнейшие европейские энергетические компании в отчаянной конкуренции пытаются приобретать новые активы.

Отдельные инвесторы говорят, что европейские нефтяные компании стремятся стать низкоуглеродными и поэтому должны привлекать других акционеров, тех, кого интересует стабильность в долгосрочной перспективе.

«Традиционно нефтегазовые инвесторы любят высокие дивиденды,- рассказывает Алистер Маккиннон, специалист по инвестициям из The Scottish Investment Trust,- поэтому очень высокие выплаты раньше ассоциировались с сектором. Однако нынешние перемены могут привлекать других инвесторов, согласных на более низкие дивиденды от возобновляемых активов».

 

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  3. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама