Помпео определил главную угрозу для США среди мировых государств

Госсекретарь США Майк Помпео назвал в интервью Fox News Китай и его коммунистическую партию «самой большой угрозой» для США. Он считает, что КНР угрожает Соединенным Штатам больше, чем Россия.

«Самая большая угроза исходит от коммунистической партии Китая», - заявил он. Помпео уточнил, что данная организация не только постоянно наращивает «свои вооруженные силы и проникла в США способами, которых никогда не было у России».

Он рассказал телеканалу, что именно из-за Китая десятки тысяч граждан США потеряли рабочие места, а в настоящее время весь мир страдает от «уханького вируса», существование которого в Китае долгое время предпочитали скрывать от всех.

«Китайская коммунистическая партия имела шанс рассказать миру, что происходит, но они скрыли это», - добавил глава Госдепа. Из-за этой позиции, по его словам, была разрушена «жизнь и благосостояние миллиардов людей по всему миру». Помпео добавил, что «президент Трамп не позволит этому продолжаться».

Ранее в Китае заявили, что Россия, благодаря модернизации ядерного вооружения, значительно опережает США в области ядерного вооружения наземного базирования. Как считает один из авторов портала «Sohu», ракеты России «заставят Америку встать на колени и признать свое поражение».