Москва и Минск прорабатывают «переброску» нефтяных потоков из Литвы в порты России

Москва и Минск прорабатывают вопрос "переброски" поставок нефтепродуктов из Литвы в порты России, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, компании России и Белоруссии должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече премьеров РФ и Белоруссии в Минске вопрос перенаправления энергопотоков из Литвы в Усть-Лугу Новак ответил положительно.

"Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", - цитирует Новака ТАСС.

"Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, "Белнефтехимом". Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства", - отметил министр.