В России за сутки выявлено 4 995 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 4 995 новых больных коронавирусной инфекцией в 83 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба 3 сентября. Отмечается, что суточный прирост растет второй день подряд, 2 сентября данный показатель составил 4 952 подтвержденных случая. Тенденция к росту просматривается, начиная с 27 августа. В общей сложности в России зарегистрировано 1 009 995 больных коронавирусом. Число безвозвратных потерь достигло 17 528, выздоровели 826 935 пациентов. В общей сложности число активных больных составляет 165 532 пациента.

Наибольший прирост больных отмечен в Москве - 690 новых случаев коронавирусной инфекции, число летальных исходов за сутки достигло 13 человек, выписано 1 157 пациентов выздоровели.

Коронавирус. Статистика регионы

На втором месте по числу новых диагнозов за сутки находится Санкт-Петербург, где выявлен 191 случай. Замыкает тройку Московская область с суточным приростом в 163 пациента. В пятерке Нижегородская область (+143) И Ростовская область (+139). В Ставропольском крае выявлено 130 новых больных, в Свердловской области – 121. В десятке Саратовская область и Красноярский край, где зафиксировано по 108 новых случаев коронавируса. Замыкает десятку регионов РФ с наибольшим приростом новых больных коронавирусом за сутки Воронежская область (+101). В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.