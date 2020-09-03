Россия вскоре возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Российский премьер Михаил Мишустин дал поручение возобновить на взаимной основе авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соответствующий документ публикуется на сайте правительства.

Уточняется, что рейсы в Дубай будут осуществляться два раза в неделю, в Каир можно будет улететь три раза в неделю, в аэропорт Велана на Мальдивах будут осуществляться по два рейса.

Напомним, Россия, начиная с 1 августа, постепенно возобновляет сообщения с иностранными государствами. Помимо Египта, Мальдив и ОАЭ сегодня из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию.

Все ограничения в авиаперевозках снимаются только на условиях взаимности, если страна, в которую РФ намерена возобновить полеты, также разрешает полеты своих граждан в РФ.

Напомним, Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Осуществлялись только рейсы, которыми россиян возвращали на родину из-за рубежа. Первыми возобновились рейсы с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 7 августа разрешен въезд на взаимной основе в Черногорию, с 15 августа, возобновились полеты в Швейцарию и была открыта граница с Абхазией.