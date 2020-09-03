Вход/Регистрация Подписка

Россия вскоре возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Москва, 03.09.2020

Российский премьер Михаил Мишустин дал поручение возобновить на взаимной основе авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соответствующий документ публикуется на сайте правительства.

Уточняется, что рейсы в Дубай будут осуществляться два раза в неделю, в Каир можно будет улететь три раза в неделю, в аэропорт Велана на Мальдивах будут осуществляться по два рейса.

Напомним, Россия, начиная с 1 августа, постепенно возобновляет сообщения с иностранными государствами. Помимо Египта, Мальдив и ОАЭ сегодня из России можно улететь в  Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию.

Все ограничения в авиаперевозках снимаются только на условиях взаимности, если страна, в которую РФ намерена возобновить полеты, также разрешает полеты своих граждан в РФ.

Напомним, Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Осуществлялись только рейсы, которыми россиян возвращали на родину из-за рубежа. Первыми возобновились рейсы с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 7 августа разрешен въезд на взаимной основе в Черногорию, с 15 августа, возобновились полеты в Швейцарию и была открыта граница с Абхазией.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
  2. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
  3. Главные страхи бизнеса
    Невозможность заплатить отложенные в порядке госпомощи налоги и пресловутая “вторая волна”. А тут спрос еще...
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама