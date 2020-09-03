Рынок рекламы в России сократился на 9%

Эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России заявили, что в первом полугодии 2020 года суммарный объем рекламы, оплаченной СМИ, составил 205 млрд рублей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Реклама на телевидении упала пропорционально рынку – на 9%, Радио пострадало сильнее – там сокращения рекламных денег составило 37%. Еще хуже обстоят дела с печатными СМИ, их рекламные бюджеты упали на 44%. Хуже дела обстоят только в кинотеатрах, которые пострадали не только из-за сжатия рынка, но и в следствии карантинных запретов на ведение бизнеса – они недосчитались ровно половины рекламных денег. Падение рекламных доходов в интернете может лишь вызывать зависть у других участников рынка – они сократились всего лишь на один процент.

Для сравнения Ассоциация коммуникационных агентств России приводит положение на зарубежных рекламных рынках в первом полугодии 2020 года. В Австралии, по данным Standard Media Index, рекламная отрасль потеряла 24,5% доходов. В США, по данным Nielsen, продажи рекламы на национальном телевидении упали на 19%, а в Великобритании рекламные бюджеты (без учета интернета) сократились на 48%, но по сравнению со вторым кварталом 2019 года. По прогнозам GroupM, в 2020 году мировой рекламный рынок ожидает сокращение на 10%–12%.