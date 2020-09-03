Белоруссия не сможет продавать энергию своей АЭС в страны Прибалтики

Мнения разошлись

Мы привыкли к тому, что страны Запада в санкционных вопросах действуют сообща, единым фронтом принимая ограничения в отношении «нехороших государств». Этот подход позволял, с одной стороны, усиливать эффект от санкций, а с другой вовлекал в них даже те страны, которые не горели особым желанием играть в судей или полицейских.

Так, например, Великобритания смогла вовлечь всю Европу в дипломатическую войну против России по делу Скрипалей – хотя ряд стран (в том числе и Австрия) не особо верили лондонским «хайли лайкли».

Сейчас, однако, такого единства не наблюдается. На экстренном саммите ЕС по Белоруссии ряд стран выступили против какого-либо жесткого пакета санкций против Минска. Кто-то сделал это по идеологическим причинам (та же Венгрия), другие не хотели рвать отношения с Батькой, дабы не толкать его в объятья Москвы и выбрасывать в помойку 5 лет политики нормализации белорусско-западных отношений. (См. также: Белоруссия: предел стратегической глубины).

В итоге страны-члены Евросоюза смогли договориться лишь об очень аморфном пакете санкций в виде перечня лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС. И в этом перечне не будет Александра Лукашенко.

Подобный минимум миниморум был публично раскритикован рядом европейских государств, считавших, что Евросоюз слишком медленно и слишком мало вводит санкции против режима Лукашенко. При этом те же поляки, недовольные слабыми санкциями, пока лишь обдумывают, как санкции можно усилить. Варшава не торопится - ей важно действовать в русле общеевропейской политики и сохранять статус страны, ответственной перед Европой за белорусские события.

«У неё своя, более долгосрочная игра. Ей важнее привязать Белоруссию и белорусов к себе, нежели сводить всё к личностям. Варшава тут хочет играть черными, и использовать резкие действия Лукашенко в своих интересах. Взять хотя бы начавшиеся проверки костёлов и недопуск в Белоруссию архиепископа Кондрусевича. Польша может выступить в роли покровителя гонимых, и так укреплять среди как минимум части белорусов сначала польскую солидарность с ними, а затем и польскую идентичность», – говорит “Эксперт Online” эксперт РСМД Вадим Трухачев.

Энергетическое эмбарго

Другие же критики – страны Прибалтики во главе с Литвой – в стратегические игры играть не стали, и просто полезли в санционное пекло против белорусского Батьки поперед батек европейских. Они запретили Лукашенко и трем десяткам белорусских чиновников въезд на свою территорию (а также в другие страны Шенгенской зоны – так работает эта система) в течение 5 лет. Кроме того, Литве удалось убедить другие прибалтийские страны принять против Белоруссии «энергетическое эмбарго».

Балтийская тройка отказалась покупать электроэнергию в Белоруссии после запуска белорусской АЭС, который должен состояться в 2021 году. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков, конечно, уверяет, что ничего страшного не произошло, что АЭС создавалась в первую очередь для снижения зависимости Белоруссии от поставок газа.

Однако это не совсем так – все-таки одной из целей создания АЭС был экспорт электроэнергии в страны Прибалтики. Без этого экспорта излишек вырабатываемой в республике электроэнергии может составить 14 миллиардов кВт*ч/год – для понимания, это почти половина от 30 миллиардов кВт*ч/год, которые ежегодно потребляет белорусская экономика.

Эмбарго, конечно, стало стратегической победой Литвы – литовские власти являлись давними противниками строительства АЭС в 20 километрах от своей границы (Гродненская область) и в 50 километрах от Вильнюса, называя станцию угрозой национальной безопасности и призывая европейские страны коллективно отказаться от покупки такой нехорошей электроэнергии.

Однако до недавнего времени призывы не работали – даже соседняя Латвия облизывалась на дешевую белорусскую энергию, поскольку понимала ее выгодность для собственной экономики и не разделяла чувств литовских соседей. Сейчас латыши передумали – благодаря Вашингтону.

«Американцам важно сохранить Прибалтику в качестве "триединого антироссийского тарана". И они смотрят за тем, чтобы между этой троицей не вспыхивали крупные разногласия. Латвия тут пошла "не в ногу", и её могли одёрнуть», – поясняет Вадим Трухачев.

Однако будут ли они в итоге соблюдать взятые на себя обязательства и не покупать белорусскую энергию под видом российской? Да, Литве удалось настоять на создании специальных сертификатов происхождения электроэнергии, но каким образом это будет сделано, до сих пор непонятно – киловатты ведь не пахнут. Да, после присоединения Латвии к эмбарго энергия с белорусской АЭС в Европу через страны ЕС не пойдет – ведь поляки (последнее оставшееся «окно» на границе Белоруссии с Евросоюзом) – свое окно давно закрыли. «Для Польши отказ покупать энергию БелАЭС уже несколько лет как решенный – они давно поддержали позицию Литвы по этому вопросу», – говорит политолог Александр Носович.

Однако есть другой обходной маршрут – через Россию. И это – не единственный пример того, как Россия может стать главным бенефициаром прибалтийских санкций. Если Батька в ответ реализует свою угрозу и уведет из прибалтийских портов белорусские грузы, то пойдут они через российские порты. (См. также: Москва и Минск прорабатывают «переброску» нефтяных потоков из Литвы в порты России).

Западные санкции – как отдельных стран, так и коллективные означают для Александра Лукашенко, что его политика многовекторности провалилась, и что ему нужно соглашаться на интеграцию с Россией и принимать условия, которые ему предложит Путин на предстоящем российско-белорусском саммите.