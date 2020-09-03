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В партии Меркель сделали жесткое заявление по «Северному потоку 2»

Москва, 03.09.2020
#Северный поток
#Россия и Европа
#Политика
  • В партии Меркель сделали жесткое заявление по «Северному потоку 2»

imago images/photothek

История с Алексеем Навальным и заявление немецких властей о том, что его отравили отравляющим веществом «Новичок», вне всяких сомнений еще больше испортит отношения России с Европой и США. Можно предположить, что против Москвы будут введены новые санкции. К антироссийским санкциям в самой России уже давно привыкли, хотя необходимо заметить, что некоторые санкции довольно болезненно отразились на российской экономике.

Куда более неприятные последствия может иметь история с Навальным для газопровода «Северный поток 2». Напомним, газопровод по дну Балтийского моря, который свяжет Россию с Германией, строят уже давно. Несмотря на сильнейшее давление США, Польши и балтийских государств на Германию с целью остановить строительство, Берлин, по крайней мере, пока твердо защищает газопровод, утверждая, что это чисто экономический проект, не имеющий никакой политической подоплеки. Однако предполагаемое отравление Навального может изменить соотношение сил в ФРГ между сторонниками и противниками «Северного потока 2» в пользу вторых. Многие немецкие политики и не только политики сейчас требуют, чтобы в ответ Берлина на отравление Навального был включен и многострадальный проект.

Ангела Меркель, как сообщает Reuters, сказала, что надеется на помощь России в поисках истины в деле Навального. Она также подчеркнула, что Германия проведет консультации с союзниками по НАТО для выработки реакции на то, что произошло с Алексеем Навальным. В свою очередь соратник Меркель по партии Норберт Рёттген, возглавляющий в бундестаге Комитет по международным делам высказался более жестко.

«Европа должна ответить на это (отравление Навального),- заявил 3 сентября слушателем радиостанции Deutschlandfunk Рёттген, когда ведущий поинтересовался у него, как отразится происшествие на газопроводе «Северный поток 2».- Мы должны проводить твердую политику. Мы должны ответить на единственном языке, который понимает президент Путин – языке продаж и покупок газа».

Совместный ответ Евросоюза и НАТО поддержал и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший посол ФРГ в СЩА. Он считает, что сейчас обычной реакции в виде высылки дипломатов недостаточно.

«Если мы и наши партнеры хотим отправить Москве четкое послание, то необходимо ввести экономические санкции,- пояснил Ишингер.- В них должен входить и проект «Северный поток 2».

Правда, Вольфганг Ишингер считает, что полный бойкот России и, естественно, прекращение строительства газопровода будет ошибкой.

«Мы не может воздвигнуть стену между Западом и Россией,- подчеркнул он.- Это будет слишком большим шагом. Но имеется нечто среднее между дипломатическими жестами и полным бойкотом».

 

 

 

 

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