В ОАЭ пришел первый сжиженный газ из России

Первый груз российского сжиженного газа (СПГ) с полуострова Ямал был доставлен в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по спотовому контракту компанией «НОВАТЭК», сообщает энергетический сайт Kallanish Energy.

Сжиженный газ был доставлен в ОАЭ через Европу на танкере-газовозе «Ямал спирит» ледового класса Arc4. Танкер пришвартовался в терминале Джебель Али в конце августа. Цена, по которой был реализован ямальский СПГ, и название покупателя не сообщаются.

«Мы расширяем географию наших поставок СПГ,- прокомментировал важное событие заместитель председателя правления НОВАТЭК Лев Феодосьев.- Высококачественная сырьевая база в российской Арктике, самые современные технологии, используемые НОВАТЭК в его арктических проектах по производству сжиженного газа; и наши проверенные логистические решения могут обеспечить конкурентоспособные грузы газа практически на все мировые рынки СПГ».

В понедельник китайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua передала НОВАТЭК третий танкер-газовоз «Phecda» мощностью 174 тыс. кубометров газа, отмечает издание.