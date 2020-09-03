Трамп намерен лишить Нью-Йорк и Вашингтон федерального финансирования

Американский президент Дональд Трамп объявил о своем намерении отказать в федеральном финансировании городам, которые не препятствуют анархии. Соответствующий меморандум глава США подписал накануне, а администрация уже начала проверку относительно выделения федеральных средств Нью-Йорку, Вашингтону, Портленду и Сиэтлу. В этих городах, напомним, протесты против насилия полиции из-за гибели афроамериканца сопровождались сильными беспорядками.

«Моя администрация не позволит направлять деньги из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония»,- цитирует Reuter новый документ. Трамп уверен, что назрела необходимость пересмотреть траты федеральных денег «юрисдикциями, допускающими анархию, насилие и разрушение».

Напомним, в начале мая в некоторых американских городах прошли массовые протесты, сопровождающиеся погромами. Выступления были вызваны насилием сотрудников полиции в отношении афроамериканцев. В некоторые города Трамп направлял нацгвардию.

Беспорядки вспыхнули из-за ранения полицейскими чернокожего Джейкоба в Кеношу штата Висконсин. Трамп в ходе посещения региона пообещал помочь городу и городским силам правопорядка.