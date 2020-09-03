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В фокусе внимания известных актеров, режиссеров и политиков: премьера «Шугалей-2» состоялась в Петербурге

Москва, 03.09.2020
В Петербурге состоялся премьерный показ остросюжетного боевика «Шугалей-2», основанного на реальных событиях.
  • В фокусе внимания известных актеров, режиссеров и политиков: премьера «Шугалей-2» состоялась в Петербурге

предоставлено пресс-службой

На премьеру фильма «Шугалей-2» в Петербурге были приглашены актеры театра и кино: Георгий Штиль, Сергей Рост, Евгений Дятлов, Сергей Кошонин, Семен Фурман, экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс, политик Виталий Милонов и многие другие. Специальными гостями мероприятия стала съемочная группа ленты, во главе с режиссером Максимом Бриусом и продюсером Сергеем Щегловым. Особо зрители ждали исполнителя главной роли Кирилла Полухина.

Картина «Шугалей-2», снятая в жанре художественной документалистики, имеет важную социально-политическую роль. Создатели фильма хотели приковать внимание общественности к ситуации незаконного удержания российских граждан властями иностранного государства. Сами события происходят здесь и сейчас, а исход ситуации пока не ясен.

Напомним, что больше года назад правительство Ливии задержало российского социолога Максима Шугалея и его коллегу-переводчика Самера Суэйфана. Исследователи приехали в страну с мирной миссией по официальному приглашению, однако позже были задержаны и помещены в одну из самых страшных североафриканских частных тюрем, известную своим бесчеловечным отношением к заключенным.

Пока представителям дипмиссии не удалось вызволить россиян из плена: за все это время к Шугалею и Суэйфану только один раз разрешили пустить юристов. При этом официального обвинения власти так и не предъявили. На родине мужчин ждут их семьи и близкие, которые надеются на благоприятный исход ситуации.

Вторую часть фильма «Шугалей» снимали в России. Съемочная группа была ограничена во времени, ведь от скорейшего выхода картины может зависеть развитие событий с пленными россиянами. Первая часть фильма была показана на телевидении в мае и произвела эффект разорвавшейся бомбы. В частности, иностранные критики высоко оценили правдивость переданных событий.

22.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

По данным сайта «КиноПоиск», вторую часть «Шугалея» ожидают порядка 97% зрителей, заходивших на страницу ленты. Создатели двух частей надеются, что общественный резонанс сможет повлиять на освобождение российских социологов.

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