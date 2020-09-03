В Минздраве озвучили долю детей среди заболевших коронавирусом

Среди общего числа подтвержденных заболеваний коронавирусом в России доля детей составляет 7,6%, при этом наиболее редки были случаи заражения COVID-19 новорожденных, а внутриутробная передача инфекции так и не доказана, говорится в сообщении Минздрава РФ.

«В России дети составляют 7,6% зарегистрированных случаев COVID-19», - сообщается на сайте ведомства во временных методических рекомендациях по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции нового типа.

При этом 9% всех заболевших детей «привезли» инфекцию из поездов в другие страны, в 91% случаев несовершеннолетние граждане заразились через местные контакты, преимущественно семейные, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 4 995 новых больных коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Отмечается, что суточный прирост растет второй день подряд, 2 сентября данный показатель составил 4 952 подтвержденных случая. В общей сложности в России за все время выявлено 1 009 995 больных коронавирусом. Число безвозвратных потерь достигло 17 528, выздоровели 826 935 пациентов.