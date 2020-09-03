В портфеле частного инвестора теперь «Газпром», Сбербанк и Boeing c Facebook

Мосбиржа стала совсем NYCE

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2020 года достигло 6,2 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки. Приток инвесторов составил 515,5 тыс. человек, что стало максимальным показателем за всю историю. А с начала года брокерские счета открыли 2,4 млн человек.

На Мосбирже подчеркнули, что и активность частных инвесторов растет: в августе сделки на бирже совершали более 950 тыс. человек, а среднедневной объем операций составил 88,3 млрд рублей (1,2 млрд долларов).

Следует отметить, что с 24 августа Московская биржа запустила торги иностранными акциями. И до 31 августа с ними было заключено более 44 тыс. сделок. (См. также: Ускользающий капитал).

Совокупный объем торгов по итогам дневной и вечерней торговых сессий составил 2,4 млрд рублей. Средний размер сделки — 55,3 тыс. рублей.

Кроме того, с начала года открыто более 1 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в то время как за весь 2019 год – 1,05 млн. Всего таких счетов теперь более 2,7 млн.

Выросла и доля частных инвесторов: в торгах акциями она составила 46% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов – 17% (среднее в 2020 году – 12%), на спот-рынке валюты – 13%, на срочном рынке – 41%.

По итогам месяца в «Портфель частного инвестора» биржи из числа российских бумаг вошли следующие: акции «Газпрома» (22,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (18% и 8,9% соответственно), Норникеля (13,4%), акции ЛУКОЙЛа (10,4%), Банка ВТБ (6,3%), Яндекса (6,2%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,3%), «Аэрофлота» (4,6%), МТС (4,5%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» по итогам августа вошли акции Boeing (20,3%), Intel(16,6%), Microsoft (11,78%), NVIDIA (11,15%), Amazon (8,58%), Facebook (8,37%), Google (6,44%), McDonald's (6,21%), AT&TInc. (5,98%) и Micron Technology, Inc. (4,26%).

Количество частных инвесторов в России растет с конца прошлого года, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. На 1 января 2020 года число частных инвесторов (физических лиц) на ММВБ составляло 3,86 млн человек. А уже по итогам июля 2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 5,65 млн человек. За август прирост составил более 600 тысяч человек (6,2 млн счетов на конец августа).

В такой динамике несколько причин, объясняет аналитик. Во-первых, на фоне снижения ставок по депозитам граждане активно ищут возможности для приумножения средств. Пандемия коронавируса сыграла в этом свою роль: ЦБ РФ снизил ключевую ставку до минимальных значений за много лет, что вызвало уменьшение ставок по кредитам и вкладам. Во-вторых, сама биржевая торговля стала более доступной и понятной для многих за счет увеличения брокерских услуг со стороны банков и компаний. Третья причина – это запуск Московской биржей возможности приобретать акции крупнейших иностранных компаний.

В перспективе ожидается, что число частных инвесторов будет расти и сможет превысить 7 млн открытых счетов до конца текущего года. Это нормальный процесс, связанный с низкими ставками по депозитам и общему росту финансовой грамотности населения.

Семь миллионов счетов для России, где трудоспособное население составляет более 70 млн человек, это всего 10%, говорит Артем Деев. В США или странах Европы доля населения, которое имеет акции компаний и участвует в биржевой торговле, достигает 40-60%.

По ИИС готовятся значительные послабления

Активный рост новых счетов на бирже начался раньше — еще в 2018 году, указывает, в свою очередь, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, рост был вызван снижающейся ключевой процентной ставкой, а соответственно падением доходности депозитов и других наиболее известных финансовых инструментов россиянам.

По этой причине граждане начали массово искать варианты более выгодного вложения накоплений, говорит аналитик. И ранее, на протяжение двух лет разные инициативы правительства усиливали этот переток из депозитов на биржу. Например, введение налога на доходы с депозитов на сумму более 1 миллиона рублей в начале 2020 года.

Также интерес к фондовой бирже подогрел недавний запуск торгов американскими акциями на Московской бирже в рублях, отмечает эксперт. До этого американские акции можно было купить на Санкт-Петербургской бирже за доллары. (См. также: Приготовиться к потерям).

То есть теперь людям, у которых есть рубли и желание вложиться в глобальные корпорации, не нужно покупать доллары, как и платить комиссию за обмен. Но при этом, несмотря на торговлю в рублях, зависимость от валюты присутствует, поэтому элемент валютного хеджирования сохраняется.

В целом тренд увеличения открытия счетов на бирже будет и дальше усиливаться, уверен Иван Капустянский. Благодаря все тем же тенденциям, в первую очередь, благодаря ЦБ РФ и снижению процентной ставки. Кроме того, сейчас рассматривается ряд положительных и значительных послаблений, которые касаются ИИС. В частности, рассматривается вариант частичного снятия средств с ИИС без потери налоговой льготы. Только одна эта инициатива способна ускорить переток средств на биржу.