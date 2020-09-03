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Россияне нашли альтернативу банковским вкладам

Москва, 03.09.2020

ЦБ РФ зафиксировал рекордный переток средств населения с депозитов в альтернативные формы сбережений, в том числе инструменты рынка капитала. Об этом сообщила  в четверг глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что этот процесс наблюдается на фоне снижения ставок по вкладам.

"На фоне смягчения нашей денежно-кредитной политики ставки по депозитам с начала года снизились в корпоративном сегменте на 1,3 п. п., а в розничном - на 0,8 п. п. Это позволяет банкам кредитовать по более низким ставкам, не теряя в марже. Но здесь есть и обратная сторона медали - это влияет на привлекательность депозитов по сравнению с другими формами сбережения. В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала", - цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы ЦБ, в этом году вклады граждан показывают разнонаправленную динамику. В начале пандемии, особенно в марте наблюдался отток средств населения, так как люди формировали запасы наличных в начале периода ограничительных мер, однако в июне - июле ситуация стабилизировалась.

"С одной стороны, это обусловлено и прохождением пика эпидемии, постепенным восстановлением доходов людей. С другой стороны, существенную поддержку оказали социальные выплаты правительства", - отметила Набиуллина.

Ранее Эксперт Online отмечал, что количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2020 года достигло 6,2 млн человек. Приток инвесторов составил 515,5 тыс. человек, что стало максимальным показателем за всю историю. А с начала года брокерские счета открыли 2,4 млн человек.

На Мосбирже подчеркнули, что и активность частных инвесторов растет: в августе сделки на бирже совершали более 950 тыс. человек, а среднедневной объем операций составил 88,3 млрд рублей (1,2 млрд долларов).

Следует отметить, что с 24 августа Московская биржа запустила торги иностранными акциями. И до 31 августа с ними было заключено более 44 тыс. сделок. (См. также: Ускользающий капитал).

Совокупный объем торгов по итогам дневной и вечерней торговых сессий составил 2,4 млрд рублей. Средний размер сделки — 55,3 тыс. рублей.

Кроме того, с начала года открыто более 1 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в то время как за весь 2019 год – 1,05 млн. Всего таких счетов теперь более 2,7 млн.

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