Зеленский хочет переманить на Украину белорусских IT-специалистов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству облегчить процедуру получения иностранными IT-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину.

«Кабинет министров с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и народных депутатов Украины должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий. В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения зарплат IT-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с IT-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействию детенизации сферы оплаты труда и повышение конкурентоспособности отечественных IT-компаний на внешнем рынке. Правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения IT--специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украине, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (IT-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства», – говорится в указе украинского президента.

В течение последнего месяца IT-отрасль Белоруссии, доля которой составляет 6% в ВВП страны, переживает серьезный кризис. После президентских выборов, состоявшихся 9 января этого года, и начала акций протеста, белорусские власти неоднократно ограничивали скорость интернета или предпринимали попытки его полного отключения. Кроме того, белорусские силовики часто устраивают обыски в частных компаниях, в том числе и в IT-компаниях, которые подозреваются в помощи оппозиции.