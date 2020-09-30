Акции дня: «Интер РАО» просели из-за неоправданных ожиданий

Котировки энергетической компании «Интер РАО» подешевели после объявления стратегии компании до 2030 года. За дневную сессию в среду акции упали на -3,16% до 5,6070 рублей за акцию.

Инвесторы ожидали услышать информацию о возможном приобретении активов, квазиказначеском пакете, деталях опционной программы менеджмента, но они оказались несколько разочарованы, поскольку подробностей не было названо, пояснил аналитик ИК «Велес Капитал» Алексей Адонин. Квартальные дивиденды остаются на уровне не менее 25% чистой по МСФО, т.е. гарантированного роста payout «Интер РАО» не обещает, добавил эксперт. При этом компания планирует направить 45 млрд рублей на локализацию газовых турбин в России, и выйти к локализации 90-100% к 2025-2026 году. Готовит пилотные проекты в сфере электротранспорта. Кроме интереса к российским компаниям «Интер РАО» заинтересована в активах в Турции.

Индекс Мосбиржи йпо итогам дневной торговой сессии упал на -0,15% до 2905,81 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,98% до 1178,51 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:00 мск составила 41,83 долларов за баррель (+0,65%). Российская валюта укреплялась – 77,61 рублей за доллар.