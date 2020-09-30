Алиев потребовал от Армении уйти из Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе прекратится только после ухода армянских вооруженных сил из региона. «Премьер-министр Армении выдвинул перед нами семь условий, которые мы отвергли. У нас одно условие – они должны безоговорочно, полностью и немедленно покинуть наши земли. Это условие в силе, и если правительство Армении выполнит его, то бои остановятся, не будет проливаться кровь, наступит мир, в наш регион придет мир», – цитирует ТАСС Алиева.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности пообещал «решить вопрос Нагорного Карабаха». «Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана. Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле», – заявил Алиев.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. По утверждению Еревана, на стороне Азербайджана воюет турецкая армия.