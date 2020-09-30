Аналитики выяснили с помощью каких тем выиграть дело в суде

Институт развития правовой культуры и коммуникаций выяснил, что в интернете ищут люди, находясь в зданиях судов, генпрокуратуры, следственного комитета РФ. В основу анализа легли неперсонализированные данные мобильных операторов и поисковых систем.

С помощью технологий Яндекса было проанализировано более 4 тыс. пользователей. «Нашей задачей было выявить круг интересов людей, так или иначе связанных с судебными процессами. Это позволит лучше планировать информационные кампании в защиту подследственных и привлечь внимание судейского сообщества к аргументам в пользу обвиняемых», - отметил представитель Института Илья Митасов.

Самой интересной темой для людей, находящихся в зданиях судебных и правоохранительных инстанций, стала тема путешествий по миру (аффинити-индекс 300%), за ней следуют красота и здоровье (аффинити-индекс 220%), а также IT технологии (аффинити-индекс 205%). В меньшей степени интересны темы домашних животных (индекс 191%), недвижимости (индекс 160%) и спорта (индекс 159%).

Если увязать темы здорового образа жизни за решеткой или путешествие в Сибирь с аргументами защиты по конкретному делу, то вероятность их попадания в выдачу рекомендованных Яндексом публикаций на смартфоне судьи значительно повысится, а значит повысится и эффективность кампании в защиту обвиняемого, пояснили исследователи.