Азербайджан пригрозил Армении «сожжением мостов»

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в интервью телеканалу РБК заявил, что признание Арменией независимости Нагорного Карабаха будет означать «сожжение всех мостов». «Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал Бюльбюль-оглы.

Кроме того, посол Азербайджана в России заявил, что в случае оказания Армении помощи по линии Организация Договора о коллективной безопасности, в военный конфликт вмешается Турция. «Если ОДКБ вмешается, то наш союзник Турция может также вмешаться», — Бюльбюль-оглы.

Ранее Армения заявляла, что Турция принимает активное участие в военном конфликте в Нагороном Карабахе, в частности заявлялось, что турецкий истребитель F-16 турецких ВВС сбил штурмовик СУ-25 ВВС Армении.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия.