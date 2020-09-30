Баку обвиняет Ереван в применении ракетного комплекса «Точка-У»

Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в применении тактического ракетного комплекса «Точка-У», передает РИА «Новости», ссылаясь на представитель азербайджанского военного ведомства. Он уточняет, что вооружение было применено на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс "Точка-У"», - заявил военный. Он также сообщил, что было выпущено три ракеты, но они не взорвались «из-за низкого качества военной техники противника».

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором обвинило вооруженные силы Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В заявлении также говорится, что есть погибшие и раненные среди гражданских и военных. В Ереване, в свою очередь, заявили, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам», и именно Баку «начал наступление» на карабахском направлении.