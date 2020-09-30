Вход/Регистрация Подписка

Дорожная техника ползёт вниз

Москва, 30.09.2020
Алексей Грамматчиков
Продажи дорожно-строительной техники в России замерли в состоянии неопределенности: при том, что по итогам второго полугодия продажи здесь упали на 15%, до конца года тенденция сползания спроса может сохраниться.
#грузовики
  • Дорожная техника ползёт вниз

Предоставлено пресс-службой

Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) сползают вниз: по данным АЕБ, во втором квартале в России в общей сложности было продано 2,73 тыс. экскаваторов, тракторов, грейдеров и прочей техники, что на 15% меньше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия снижение оказалось более скромным – минус 5% (до 5,47 тыс. единиц), однако все равно участники рынка пока смотрят в будущее скорее негативно.

«Последствия пандемии еще не в полной мере отразились на нашей отрасли. При прочих равных условиях наши ожидания остаются негативными, ближайшие перспективы скрываются под очень плотным облаком неопределенности,  -- заявил в официальном сообщении Андрей Комов, председатель Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), генеральный директор Volvo CE Russia.

«Пандемия продолжает оказывать негативное влияние на продажи дорожно-строительной техники, -- отмечает Сергей Харитонов, коммерческий директор JCB Russia. -- Из-за карантинных мер в апреле, мае и июне многие строительные предприятия остановили работу и, как следствие, не приобретали новые машины. В результате за эти три месяца рынок ДСТ упал на 25% относительно аналогичного периода 2019-го. Также в первой половине года останавливались и многие заводы по производству техники. По этой причине поставки некоторых видов машин российским дилерам оказались ограничены, что до сих пор является сдерживающим фактором для роста рынка».

Специалисты указывают, что наиболее заметное снижение продаж сейчас демонстрируют самосвалы с жёсткой рамой (около 50% падение продаж) и сочленённые самосвалы (около 40%). А, например, в сегменте колёсных экскаваторов снижение спроса по итогам первых восьми месяцев составило порядка 10%, но такие колебания, по мнению участников рынка, здесь допустимы и продажи могут восстановиться. Спрос же в сегменте гусеничных экскаваторов пока остаётся на уровне прошлого года.

«Учитывая, что до конца октября этого года правительство при участии Госсовета должно внести корректировки в нацпроекты, и, вероятно, пересмотреть финансирование ряда проектов, ожидается, что частично спрос на технику будет отложен уже на 2021-й год, -- указывает Евгений Римский, заместитель директора департамента по продажам строительной техники Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- В таком случае это окажет негативное влияние на абсолютное изменение объема продаж в четвертом квартале 2020-го, что в свою очередь может вызвать падение спроса на рынке спецтехники на 5-7% по итогам года».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Россия оказалась перед перспективой войны с Турцией
    День 27 сентября 2020 войдет в историю как дата начала новой Карабахской войны. Произошло то, что, увы, должно было произойти: Азербайджан решил взять реванш за поражение 26-летней давности. Для России это известие не сулит ничего хорошего. Москве было бы выгодно сохранение существовавшего статус-кво, но этого уже, очевидно, не будет
  2. Сбербанк меняет вывеску, директоров и платит рекордные дивиденды
    В пятницу прошло годовое собрания акционеров Сбербанка, накануне которого было объявлено об умопомрачительных изменениях в его судьбе.
  3. Спрятанные за рубежом деньги возьмут в оборот
    Власти намерены активизировать работу по возврату капитала, вывезенного преступным путем из России
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама