Дорожная техника ползёт вниз

Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) сползают вниз: по данным АЕБ, во втором квартале в России в общей сложности было продано 2,73 тыс. экскаваторов, тракторов, грейдеров и прочей техники, что на 15% меньше, чем годом ранее. По итогам первого полугодия снижение оказалось более скромным – минус 5% (до 5,47 тыс. единиц), однако все равно участники рынка пока смотрят в будущее скорее негативно.

«Последствия пандемии еще не в полной мере отразились на нашей отрасли. При прочих равных условиях наши ожидания остаются негативными, ближайшие перспективы скрываются под очень плотным облаком неопределенности, -- заявил в официальном сообщении Андрей Комов, председатель Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), генеральный директор Volvo CE Russia.

«Пандемия продолжает оказывать негативное влияние на продажи дорожно-строительной техники, -- отмечает Сергей Харитонов, коммерческий директор JCB Russia. -- Из-за карантинных мер в апреле, мае и июне многие строительные предприятия остановили работу и, как следствие, не приобретали новые машины. В результате за эти три месяца рынок ДСТ упал на 25% относительно аналогичного периода 2019-го. Также в первой половине года останавливались и многие заводы по производству техники. По этой причине поставки некоторых видов машин российским дилерам оказались ограничены, что до сих пор является сдерживающим фактором для роста рынка».

Специалисты указывают, что наиболее заметное снижение продаж сейчас демонстрируют самосвалы с жёсткой рамой (около 50% падение продаж) и сочленённые самосвалы (около 40%). А, например, в сегменте колёсных экскаваторов снижение спроса по итогам первых восьми месяцев составило порядка 10%, но такие колебания, по мнению участников рынка, здесь допустимы и продажи могут восстановиться. Спрос же в сегменте гусеничных экскаваторов пока остаётся на уровне прошлого года.

«Учитывая, что до конца октября этого года правительство при участии Госсовета должно внести корректировки в нацпроекты, и, вероятно, пересмотреть финансирование ряда проектов, ожидается, что частично спрос на технику будет отложен уже на 2021-й год, -- указывает Евгений Римский, заместитель директора департамента по продажам строительной техники Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- В таком случае это окажет негативное влияние на абсолютное изменение объема продаж в четвертом квартале 2020-го, что в свою очередь может вызвать падение спроса на рынке спецтехники на 5-7% по итогам года».