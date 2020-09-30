Горбачев рассказал, каких успехов добился на посту главы СССР

Как рассказал экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times, в случае сохранения Советского Союза мир сегодня был бы стабильней.

«Как бы выглядел мир, если бы союз был сохранен - история не знает сослагательного наклонения. Но, я думаю, мир был бы лучше», - рассказал Горбачев. Он добавил, что ситуация для всех была бы «стабильнее, безопаснее, справедливее».

Горбачев заявил, что когда он задумывал перестройку, то не хотел «распада СССР». Это не было , по его словам «конечным результатом перестройки».

«Ни в коем случае. И, разумеется, мы этого не хотели», - добавил бывший советский лидер.

Горбачев признал, что наделал много ошибок, как то «запоздалое реформирование партии, децентрализация СССР, недостаточно смелые экономические реформы». Своей заслугой он считает «прекращение холодной войны, соглашения о ядерном разоружении, свободу слова, собраний, вероисповедания, свободу выезда из страны, альтернативные выборы, многопартийность».

Но главной своей заслугой Горбачев считает «доведение процесса перемен до того рубежа, когда обратить его вспять стало невозможно, что привело к провалу путча». Он при этом признает, что ущерб от развала СССР был огромен.

«Это был удар по президенту и по Союзу. А потом радикалы и сепаратисты добили Союз, не думая о последствиях», - рассказал Горбачев.