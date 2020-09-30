Как создать международные деньги нового качества

По мере развития многополярных интеграционных процессов в мировой экономике и обострения проблем доллароцентричной финансовой системы актуальность создания новых видов международных денег будет возрастать. При этом прошлый опыт показывает, что внедрение наднациональных денег, регулируемых несколькими странами-партнерами, стимулирует углубление экономической интеграции между ними.

Впервые идея института наднациональных денег была высказана русским экономистом Михаилом Ивановичем Туган-Барановским в 1917 году. Ученый предвидел, что после войны размен бумажных ассигнаций на золото не будет восстановлен. В такой ситуации, по его мнению, функцию регулирования курсов национальных валют должны выполнять государственные институты на основе международных соглашений.

Идеи Туган-Барановского развил англичанин Джон Мейнард Кейнс, предложивший на Бреттон-Вудской конференции 1944 года идею создания новой международной валюты «банкор». Мировые валюты при этом должны были котироваться в банкоре. Для этого английский экономист предлагал создать Международный расчетный союз — организацию, которая возьмет на себя контроль обращения новой валюты, учитывая взаимные задолженности центральных банков.

Однако победу на той конференции одержал Гарри Уайт, возглавляющий делегацию США, а мировой резервной валютой стал американский доллар. Это отсрочило реализацию партнерской модели международной системы денежных расчетов.

Переводной рубль СЭВ

Позже вопрос о наднациональной валюте возник в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), созданного в 1949 году по инициативе СССР с участием Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии. Кроме того, переводной рубль использовался и в расчетах с капиталистическими странами — Финляндией, Мексикой и Ираком.

В отношениях между этими странами действовал двусторонний клиринг, который предусматривал урегулирование расчетов между каждой парой

государств на основе двусторонних соглашений. Все взаимные услуги и поставки товаров конвертировались в клиринговый рубль и фиксировались на соответствующих счетах в уполномоченных банках.

Вместе с тем на практике редко удается уравновесить стоимостной объем экспорта и импорта двух стран, а следовательно, и платежи между ними. Образующееся сальдо взаимных расчетов двух стран, как правило, ликвидировалось посредством корректировки взаимных поставок товаров в следующем году. Если такое сальдо носило хронический характер, то накопленный его итог оформлялся в виде международного государственного кредита.

Недостаток двусторонних расчетов заключался в том, что они сдерживали развитие торговых связей и экономическую интеграцию. Для того чтобы купить с использованием клирингового рубля что-то нужное у страны-партнера, необходимо было обязательно что-то ей продать. Сложность состояла в том, что у страны-партнера нередко отсутствовала потребность в предлагаемых товарах.

Переход к многосторонним расчетам устраняет подобного рода трудности, поскольку страна-поставщик ориентирует свой экспорт уже на общий рынок СЭВ, то есть на потребности всех стран — участниц многосторонних расчетов. Купить необходимые товары у какой-либо страны можно, продав что-то в третьи страны, участвующие в расчетах. Задача балансировки товарно-денежных потоков существенно облегчается.

В связи с этим для создания единого экономического пространства в пределах СЭВ и организации системы многосторонних взаимных расчетов 22 октября 1963 года было подписано соглашение, согласно которому для расчетов между странами СЭВ с 1 января 1964 года действовал переводный рубль. Контроль за обращением новой валюты осуществляли уже не национальные банки стран-участниц, а специально созданный Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС). Важно отметить, что институт переводного рубля не ограничивал использование странами — членами СЭВ своих национальных валют. Переводный рубль обменивался на национальные валюты по совместно устанавливаемому курсу.

Переводный рубль стал валютой платежа при расчетах между странами, инструментом фиксирования стоимостных показателей международных контрактов, а также кредитным инструментом, в том числе для осуществления инвестиционных проектов.

Таким образом, на базе переводного рубля была создана независимая от доллара масштабная система международных расчетов, просуществовавшая 27 лет — вплоть до 1990 года. В период 1985–1990 годов около пяти процентов всей международной торговли осуществляется с использованием переводного рубля.

Глобальные ножницы доходности

Другие наднациональные денежные единицы были введены в международный оборот значительно позже, с учетом опыта, накопленного в СЭВ. В частности, специальные права заимствования (СДР) Международный валютный фонд начал выпускать с 1970 года, а

ЭКЮ — европейскую денежную единицу, предшествовавшую евро, — использовали в расчетах и платежах внутри Европейского экономического сообщества, а затем Европейского союза, начиная с 1979 года.

Вместе с тем в результате перехода на использование в международных расчетах иностранных валют (преимущественно доллара США) с 1991 года денежная система России и вслед за ней вся экономика страны встроились в систему перманентного перераспределения национального капитала в пользу страны — эмитента мировой резервной валюты. В центре такого перераспределения — глобальные ножницы доходности, основанные на необходимости формировать национальные резервы в долларовых активах с низкой доходностью (по сути «назначенных» безрисковыми) в сочетании с возможностью привлекать внешнее долларовое финансирование под значительно более высокую доходность.

Наиболее явно это противоречие демонстрируют показатели мирового ВВП, рассчитанного на основе метода котировок на валютной бирже (рыночное курсообразование) и по паритету покупательной способности (ППС). Поскольку доллар выступает виртуальным рыночным эталоном стоимости, размер ВВП США по обоим методам расчета одинаков. При этом для всех остальных стран Группы двадцати (за исключением Австралии) в 2016 году размер ВВП, рассчитанный в рыночных ценах, был ниже размера ВВП, рассчитанного по ППС, что отражает переоценку доллара ко всем остальным валютам. Например, номинальный размер ВВП стран БРИКС меньше размера ВВП по ППС от двух (Бразилия, Китай, Южная Африка, Россия) до четырех (Индия) раз. Таким образом, поддержание высокого рыночного курса доллара как мирового эталона стоимости ведет к занижению покупательной способности валют других стран мира. По данным Всемирного банка, в 1991 году недооценка мирового ВВП в рыночных ценах по сравнению с ВВП по ППС составляла 6,3 трлн долларов, а в 2016 году разрыв возрос до 44,6 трлн, увеличившись на 708%.

Кроме принципиальной экономической невыгодности участие в доллароцентричной мировой денежной архитектуре имеет, по оценке экспертов Международного конгресса промышленников и предпринимателей, целый ряд системных рисков и проблем:

— большая зависимость национальной денежной системы от внешних факторов — поддержания баланса между США и основными держателями их долга;

— большая уязвимость от потенциального кризиса в экономике США или глобального мирового кризиса;

— невозможность обеспечить конфиденциальность международных расчетов, в том числе в рамках военно-технического сотрудничества;

— использование статуса резервной валюты и ее инфраструктуры (SWIFT) в качестве рычага давления в политических вопросах, включая полную прослеживаемость и возможность блокировки любых внешнеэкономических контрактов;

— неоправданные трансакционные издержки в торговле с другими странами.

Новый финансовый механизм

В качестве актуального примера из международной практики можно привести новый финансовый механизм, созданный Германией, Францией и Великобританией для торговли с Ираном в условиях санкций США.

Идея заключается в создании клиринговой системы для обмена иранской нефти на европейские товары, аналогичной той, которая использовалась Советским Союзом в период холодной войны. Это нужно, чтобы обойти санкции США, которые смогут отрезать от американской финансовой системы любой банк, который сопровождает нефтяные сделки с Ираном.

Новый финансовый механизм действует следующим образом. Иран поставляет в Европу нефть и другие товары, однако вырученные за них деньги будут направляться не в иранские банки, а европейским компаниям, которые поставляют в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие. Созданная европейскими странами специализированная организация INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges, Инструмент поддержки торговых обменов) сопоставляет европлатежи компаний, покупающих товары из Ирана, с евроквитанциями компаний, продающих товары в Иран.

Например, компания, базирующаяся во Франции, хочет продать промышленное оборудование покупателю в Иране. Получение платежей в евро непосредственно от этого покупателя нарушило бы санкции США. Поэтому вместо этого французская компания регистрирует документацию о продаже в INSTEX. INSTEX ищет компании, покупающие товары из Ирана, и балансирует товарно-денежные потоки таким образом, чтобы фактически европейские компании платили друг другу. Товары по-прежнему будут отправляться в Иран и обратно, но деньги останутся полностью внутри ЕС.

В Иране создан Специальный торгово-финансовый институт (STFI), аналогичный INSTEX. STFI также сопоставляет входящие и исходящие трансакции. Фактически две иранские организации платят друг другу, и, таким образом, деньги не пересекают иранскую границу.

Путь к евразийскому рублю

Обращаясь к лучшему отечественному опыту и актуальным зарубежным практикам эффективного обеспечения международных расчетов, можно предложить следующий поэтапный подход к их модернизации с участием России.

Первый этап — развитие системы двусторонних клиринговых расчетов на основе межгосударственных соглашений.

Сальдо внешней торговли России со странами ЕАЭС и СНГ уже сегодня позволяет более 50% расчетов проводить путем клиринга на основе кросс-курса валют, в том числе с Арменией (49%), Беларусью (62%), Казахстаном (40%) и Украиной (73%).

Анализ данных о структуре внешнеторгового оборота за 2019 год позволяет выделить и другие основные страны-партнеры, экспортно-импортный баланс с которыми позволяет преимущественно перейти на взаиморасчеты без использования доллара: Китай (95%), Бразилия

(88%), Япония (79%), Швейцария (78%), Индия (54%), Южная Корея (49%).

Создание мультивалютной системы внешней торговли России должно строиться на основе заключения межгосударственных соглашений, предусматривающих установление обязанности для контрагентов с разных сторон осуществлять платежи по контрактам только в национальных валютах. Формула цены контракта при этом по желанию контрагентов может рассчитываться и через доллар для страховки от валютных рисков отдельных стран.

Покрытие совокупного сальдо межгосударственных расчетов может осуществляться с применением конвертируемых валют других стран, включая доллар.

Реализация первого этапа модернизации международных расчетов приведет к кардинальному сокращению потребности в долларах. Это потребует большей диверсификации валютных резервов Банка России (практически по всем странам — внешнеторговым партнерам России, с которыми достигнуто соглашение о переходе на такую систему), что повысит степень экономической и политической безопасности этих валютных резервов.

Второй этап — переход к многосторонним клиринговым расчетам путем создания в рамках Евразийского экономического союза Евразийского клирингового союза (ЕКС), открытого для присоединения третьих стран.

Включение большего числа стран в клиринговые расчеты позволит существенно расширить масштабы их применения за счет больших возможностей для достижения платежного баланса внутри союза стран. Для того чтобы купить что-то нужное у одной из стран — участниц союза без использования доллара, необязательно будет что-то ей продавать. Купить необходимые товары у одних стран союза можно будет, продав что-то в другие страны союза, участвующие в расчетах.

На этом этапе потребуется создание международной расчетной денежной единицы ЕКС — «евразийского рубля» — и создание необходимой инфраструктуры для его использования, включая учреждение эмиссионно-расчетного центра. Это позволит обеспечить развитие международной торговли, сокращение трансакционных издержек, повышение сбалансированности внешнеэкономической деятельности, повышение устойчивости экономик стран — участниц ЕКС к внешним шокам, конфиденциальность международных расчетов.

Поскольку покупательная способность национальных денежных единиц изменчива, а курсы валют каждодневно меняются, курс евразийского рубля соответствующим образом должен оперативно корректироваться.

Более весомым при этом должно быть влияние курсов валют стран, которые служат источником более значимых товарных потоков и по этой причине эмитируют наиболее используемые в рамках клирингового объединения деньги.

Сегодня у предпринимателей Евразийского экономического союза доверие к ряду национальных валют стран с наиболее слабыми экономиками весьма низкое из-за высокой волатильности их валютного курса. Продажа товаров за такие валюты связана с риском финансовых потерь, поскольку нет гарантий, что их курс не упадет в ближайшей

перспективе. В таких условиях предприниматели стран Евразийского экономического союза часто вынуждены искать рынки сбыта для своей продукции вне интеграционного объединения, чтобы получить необходимую долларовую наличность.

В связи с этим доллар США все еще занимает значительное место в межгосударственном обороте товаров ЕАЭС, особенно той его части, которая осуществляется без участия России. Таким образом, развивающиеся страны не могут в полной мере использовать возможности взаимной торговли и экономической интеграции.

Поскольку коллективная расчетная единица будет более устойчивой, чем национальные деньги отдельных развивающихся стран, она сможет потеснить доллар на общем рынке ЕАЭС.

Третий этап — переход от клирингового союза к платежному путем запуска механизма взаимного межгосударственного кредитования для покрытия дефицита платежного баланса.

Если многосторонняя система клиринга вводится для экономии конвертируемой валюты, то кредитная система необходима для обеспечения гарантии платежей за счет формирования резервных фондов в целях поддержки текущих активов.

В качестве основы для единой платежной системы может выступить национальная платежная система Российской Федерации «Мир».

Запуск клиринговой системы расчетов, расчетной денежной единицы и межгосударственного кредитования позволит значительно продвинуться к полноценным наднациональным деньгам, которые в перспективе могут заменить национальные валюты в пределах Евразийского экономического союза.