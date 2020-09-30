Курс доллара: поведение рубля очень настораживает

Российский рубль провёл вторник, словно на качелях. Торги нацваюбта начала с мощно обвала. Утром на Московской бирже курс доллара составлял 79,975 руб., что стало максимумом с 30 марта. В это же время евро вырос до 93,320 руб., что произошло впервые с 21 января 2016 года.

Во второй половине дня стало казаться, что торги вторника для рубля будут не столь плохи, как ожидалось. Курс доллара, конечно, продолжал расти, но не так быстро, как в понедельник. А по данным на 17:00 мск российская валюта и вовсе в паре с долларом вплотную подошла к 78,00, а в паре с евро к 92,00.

Тормозом дальнейшего обрушения рубля в этот момент стал российский регулятор, который принял решение с 1 октября по 30 декабря пустить дополнительные средства на продажу валюты в рамках торгов на Мосбирже.

При этом отмечалось, что защитные интервенции будут проводиться за счёт денег от продажи пакета акций Сбербанка (40 млрд долл.), а ежедневный предположительный объём валютных операций составит почти 3 млрд руб.

Однако к закрытию основной торговой сессии рубль вновь возобновил снижение к доллару и евро. Произошло это на фоне обвалившейся нефти. По состоянию на 19:00 мск стоимость декабрьских контрактов на «чёрное золото» сорта Brent рухнула на 4,5%, составив 40,94 долл. за бочку. Снизилась до 40,51 долл. за баррель и цена ноябрьских контрактов (-4,53%). Ещё более солидно потеряли фьючерсы на нефть марки WTI, которые торговались по 38,52 долл. (-5,12%).

На этом фоне, естественно ускорил снижение и рубль. По данным да 19:20 мск курс доллара составлял уже 79,26 руб. (+18 коп.), курс евро 92,87 (+61 коп.).

По мнению экспертов, на курсовую динамику вчера влиял целый ряд негативных факторов, основной из которых – падающие в цене нефтяные котировки.

Кроме того, давление на рубль продолжает оказывать усиление санкционной риторики со стороны США и стран Евросоюза, резкое ухудшение внешнеполитического фона, связанное с обострением военного конфликта в Нагорном Карабахе, а также ожидание второй волны коронавируса, которое приведёт к очередному закрытию экономик, а соответственно уходу глобальных инвесторов из риска в более защитные активы.

Как напомнил Алексей Абрамов из банка «Солидарность», ещё на прошлой неделе рухнули почти все валюты ЕМ, что связано с активным бегством игроков из рисковых активов.

«Если же ещё учитывать очень непростой геополитический фон, который регулярно дополняется чем-то новым и горячим – будь то ситуация с Навальным, выборы в Белоруссии или обострение конфликта между Баку и Ереваном, то всё это, что вполне естественно очень сильно давит не только на курс рубля, но и на российскую экономику в целом», – пояснил Абрамов.

Несмотря на это, эксперт считает, что у нашей валюты есть шансы возродиться, как феникс из пепла. И произойти это может, по его мнению, ещё до президентских выборов в США.

«Но всё-таки окончательно тренд динамики курса будет сформирован уже после того, как станет понятно кто выиграет эти выборы, а главное, как на это отреагирует проигравшая сторона. Если начнётся какая-то заварушка, то ни о какой стабильности на глобальных площадка говорить не придется. Но с другой стороны, это может ударить и по экономики США, в том числе по курсу доллара, что в свою очередь поднимет вверх рубль», – предположил он, напомнив, что после президентских выборов-2016 года на фоне массовых протестов в американских городах российская валюта стала активно укрепляться.

В свою очередь Андрей Хохрин из ИК «Иволга Капитал» отметил, что нынешнее поведение рубля очень настораживает, так его динамику нельзя объяснить обычной волатильностью. При этом он напомнил, что все последние годы в первом месяце осени рубля всегда активно рос благодаря сезонным факторам. В этом же году, этого не происходит. Напротив, нацвалюта находится в полуобморочном состоянии, ежедневно снижаясь.

«Ещё один неприятный момент заключается в том, что нынешний обвал рубля происходит на фоне общего ослабления доллара. Только в период с июля по август индекс доллара DXY упал на 5%. В этой связи можно сделать вывод, что девальвация рубля – тренд самостоятельный», – заявил он.

Помимо этого, Хохрин подчеркнул, что в этом месяце «американец» скорректировался после затяжного многомесячного снижения, что создает дополнительные риски для курса нацвалюты, которая в прямо смысле стала заложницей внешних и внутренних факторов.

Позиция ЦБ, взявшего паузу в цикле снижения ключевой ставки, также не идёт пользу рубля, так как у глобальных игроков почти не осталось стимулов покупать российскую валюту для последующих инвестиций в ОФЗ, а некоторые нынешние держатели российского рублевого госдолга начали от него избавляться.

«Всё это в совокупности уже в самой ближайшей перспективе может отправить пару доллар- рубль к отметке в 85,00», – резюмировал Хохрин.