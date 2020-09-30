Курс доллара: эксперты объяснили резкий разворот рубля

Дневные торги позволили рублю укрепиться с 83,78 рубля за доллар до отметки 77,78 рубля за доллар (17:10 по Москве). Аналогичная динамика прослеживается и с евро. За тот же период начав торги на отметке 92,25 рубля за европейскую валюту рубль смог укрепиться до 91,02 рубля.

Мощную поддержку нацвалюте оказала директива государства, ограничивающая госкомпании по объему валютных резервов. Фактически компании обязывают продавать валюту на рынке, для поддержания курса рубля. Эффективность меры (рубль от рекордных темпов падения перешел к рекордным темпам укрепления) не отменяет того, что это экстренная мера, так как в текущем году валютная выручка компаний заметно упала из-за карантинных ограничений, которые фактически парализовали мировую экономику несколько месяцев. Приток выручки от нефти упал до уровней 2016 года, а газовые доходы откатились к уровням 2000х годов.

Отметим, что кратковременная мера не является панацеей, и оставшийся негатив продолжает давить на рубль. Генеральный директор ООО ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин подчеркивает, что кризис и не думал кончаться. «Кризис-2020 не отыгран уже потому, что сдувания фондовых пузырей не произошло»,-предостерегает аналитик.