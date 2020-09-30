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Макрон призывает не покупать оружие у Вашингтона и продолжать диалог с Россией

Москва, 30.09.2020
#Политика
  • Макрон призывает не покупать оружие у Вашингтона и продолжать диалог с Россией

EPA

Эмманюель Макрон не оставляет попыток стать главным европейским лидером. В последнее время он вновь активизировался на международной арене. Так, президент Франции принимал самое активное участие в оказании помощи Ливану после страшного взрыва в порту Бейрута и в судьбе Алексея Навального, попавшего в результате предполагаемого отравления в больницу. Кроме этого, он не забывает собственные инициативы по укреплению суверенитета и независимости Европы от США и Китая. Сейчас, к примеру, во время трехдневной поездки по странам Балтии, французский лидер напомнил о необходимости занимать независимую позицию во внешней политике, для чего предлагает, в первую очередь, покончить с зависимостью европейских стран от американского оружия.

«Мы, некоторые страны больше, чем другие, отказались от стратегической независимости, чересчур сильно полагаясь на американские системы вооружений,- сказал Эмманюель Макрон во время дебатов со студентами Вильнюсского университета.- Мы не можем согласиться жить в двухполярном мире, состоящем из США и Китая».

При этом Макрон несмотря на историю с Навальным, в которой Франция заняла жесткую антироссийскую позицию, на переговорах с президентами Латвии и Литвы защищал свою политику диалога с Владимиром Путиным.

«Мы понимаем как ваше окружение, так и вашу историю,- заверил он президента Латвии Эгилса Левитса,- и в духе взаимопонимания, прозрачности и защиты вашей безопасности хотим способствовать возрождению стратегического диалога с Россией».

Напомним, Эманюель Макрон вызвал нескрываемое недовольство коллег по ЕС, неожиданно начав в августе 2019 года стратегический диалог с Москвой.

Президент Франции уже неоднократно говорил, что единственный путь к существованию Европы – это движение по третьему пути в международной политике, означающему защиту своих интересов на глобальной арене. Одним из важных компонентов этого пути Макрон считает создание европейской армии. При этом он подчеркивает важность сохранения тесных связей с США и НАТО.

О необходимости усиления военной мощи Старого Света регулярно говорят многие европейские лидеры, но у Евросоюза дела чаще всего расходятся со словами.

Так, Еврокомиссия настаивает на усилении кооперации европейских стран и компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) в совместных оборонных проектах и призывает создать Европейский фонд обороны, который будет укреплять сотрудничество в исследованиях и разработках европейских систем вооружений. Однако европейские лидеры, включая, кстати, того же Эмманюеля Макрона, договорились в июле, что деятельность Фонда будет значительно менее активной, чем предлагала Еврокомиссия. Они договорились внести в него в течение семи лет 7 миллиардов евро, что почти на 40% меньше предлагаемых Брюсселем 11,4 млрд евро.

Подписанная в июле сделка по новому бюджету ЕС также похоронила планы потратить 5,7 млрд евро на усиление мобильности европейских войск.

Во время нынешнего визита в Литву Макрон посетил 300 французских военных, дислоцированных в Рукле, и заявил им, что они защищают «нашу безопасность» на европейских границах. Однако говоря об угрозе безопасности Европы, французский президент никогда не говорил, что Европе угрожает именно Россия.

Многие наблюдатели также обратили внимание, что хотя Париж и внес существенный вклад в защиту безопасности Евросоюза на границах, он не стал требовать командования и вообще предпочитает держаться в тени. В самой Франции подобную «скромность» объясняют тем, что французские военные находятся во многих странах планеты. Однако такая позиция Парижа также означает, что Франция играет куда меньшую роль на границах с Россией, чем остальные члены НАТО.

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