Меркель намерена встретиться с Тихановской

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в германском парламенте сообщила о намерении встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Кроме того, Меркель заявила о поддержке демонстраций оппозиции, которая «борется за демократические свободы и свободную от коррупции жизнь».

«Германия не признает победы Лукашенко на выборах. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства со стороны Востока или Запада. Федеральное правительство осуждает то, что ежедневно происходит в Беларуси - выхолащивание демократических процедур и насилие против оппозиции», – заявила Ангела Меркель.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу со Светланой Тихановской.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 14,9%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.