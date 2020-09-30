Меркель призвала избежать повторного карантина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления Бундестаг призвала граждан страны соблюдать меры по недопущению заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По мнению руководителя Германии немцы перестали соблюдать осторожность и нужно сделать все возможное, чтобы не допустить повторной остановки экономики страны.

«Сейчас мы рискуем всем, чего достигли за последние месяцы», – сказала Ангела Меркель.

В Германии, в последние дни, фиксируется около 2,5 тыс новых заражений коронавирусом в сутки, что в полтора раз превышает показатели месячной давности.

Германия, благодаря развитой системе здравоохранения, менее других европейских стран пострадала от пандемии коронавируса.

Из-за весеннего карантина экономика ФРГ во втором квартале этого года сократилась на 10,1%.