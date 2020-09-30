Международное агентство S&P подтвердило рейтинг МКБ на уровне «BB-»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.

«Рейтинг отражает наше мнение о том, что банк сможет преодолеть трудности связанные с текущими сложными условиями ведения деятельности в России, которые усугубляются экономическим спадом и негативным влиянием ограничительных мер, введенных в связи с пандемией», - прокомментировали в агентстве.

Аналитики S&P отметили системную значимость МКБ для российского банковского сектора, филиальную сеть банка, хорошую доходность. Анализ банка не показал повышенную волатильность клиентских депозитов или ухудшения качества активов.