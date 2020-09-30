МКБ выяснил сколько россияне потратили на курортах

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал траты россиян на морских курортах Турции и Краснодарского края в сентябре 2020 года. В первые 20 дней сентября 2020 года клиенты банка потратили на курортах в Турции более 32 млн руб, что в 3 раза превышает суммы трат на курортах Краснодарского края за тот же период.

«Имеет место и эффект отложенного спроса. Летом 2020 года мы были лишены возможности отдохнуть за рубежом из-за закрытия границ и в сентябре люди наверстывают упущенное на курортах тех стран, куда возобновились перелеты. В Сочи же россияне отдыхали в течение всего лета, и тут эффекта отложенного спроса нет. Полагаю, что введение в конце сентября дополнительных ограничительных мер из-за COVID-19 для пребывающих из-за границы изменит картину транзакционной активности россиян на курортах. В период школьных каникул мы прогнозируем роста транзакций на российском побережье», - прокомментировала начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.

Количеств покупок, совершенных в Турции, в 2,25 раза превышает покупки на черноморском побережье России. Траты на российском курорте, в сравнении с прошлым годом, увеличились на 40%, в Турции траты ровно вдвое превысили прошлогодние.