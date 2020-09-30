Назван регион-лидер по числу жителей с иммунитетом к COVID-19

Наибольшее число человек с антителами к коронавирусу проживает в Калининградской области, более 50% протестированных жителей региона показали иммунитет к вирусу, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Лидер сегодня — Калининградская область, там 50% протестированных показали достаточно напряженный иммунитет к COVID-19», - сообщила чиновница в интервью телеканалу НТВ. Сюжет был посвящен исследованиям на антитела к коронавирусу в регионах РФ. На втором месте среди регионов-лидеров по числу жителей с иммунитетом к ковиду расположилась Ленинградская область, где число таких граждан удвоилось с 20% до 40%.

В четверке лидеров несколько недель назад оказались Татарстан, Тульская и Тюменская области. Уточняется, что исследование на иммунитет проводилось в 26 регионах РФ.

В России за сутки выявлен 8 481 новый случай коронавирусной инфекции в 84 регионах. В Москве за сутки выявили 2 308 случаев инфицирования.