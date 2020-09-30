Нефть не смогла отстоять рубеж в $42

Цены на нефть продолжили падение, отмеченное днем ранее 29 сентября, говорится в данных торговых площадок. Утром сорт Brent потерял в цене 3,86%, опустившись до отметки $40,80. Покупатели не смогли удержать, завоеванный ранее уровень в $42, несмотря на дешевеющий доллар, REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Позиции сырья пошатнулись на фоне возрастающих опасений по поводу новых ограничений из-за роста случаев коронавирусной инфекции.

Инвесторы опасаются, что рост случаев коронавируса в мире замедлит восстановление глобального спроса на нефть.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов в стране на 0,8 млн баррелей за прошлую неделю. При этом запасы бензина выросли на 1,6 млн баррелей.

Участники рынка ожидают отчета минэнерго США, который должен быть опубликован сегодня 30 сентября, в 17:30 по московскому времени. Они ожидают, что ведомство объявит о росте запасов нефти на 1,6 млн баррелей наряду с суммарным снижением запасов нефтепродуктов на 2 млн баррелей.

Утром 30 сентября нефть на торгах в Азии все-таки показала небольшую положительную динамику, прибавив 0,71%, до $41,09. Аналитики отмечают, что у покупателей будет временное окно, чтобы отыграть вчерашние потери, в случае, если торги в Европе откроются снижением по доллару и ростом по фондовым индексам. В противном случае нефть может оказаться на уровне $39,30 за баррель.